Огурцы, выращенные таким способом, гарантированно дадут вдвое больше урожая

Что известно о суперспособе

По словам эксперта, уже который год он выращивает тепличные огурцы способом не прямой посадки в грунт, а "в пакетах". То есть субстратом заполняют пакет, высаживают туда огурцы.

Чтобы доказать эффективность способа, два растения были высажены прямо в грунт, другие - в пакеты.

Росли они рядом в одинаковых условиях. Рассада была также совершенно одинакова, но разница просто поразительна.

Слева огурцы в земле, справа - в пакете (скриншот)

Какие преимущества высадки в пакете

Огурцы в пакете выросли выше на 40 сантиметров, листья вдвое больше, стебель почти вдвое больше, а плоды крупнее.

В качестве пакетов берутся обычные, с которыми мы ходим в магазин. Их нужно обрезать, чтобы было 20 см высотой и 30 в диаметре. При этом дна в пакете нет, корневая система развивается и прорастает в почву.

Преимущество такого выращивания в том, что влага лучше сохраняется, а вместе с ней и питательные вещества.

Когда становится очень жарко, поливать нужно не только сверху в пакет, а в грунт возле пакета, ведь корневая система у огурца очень разрастается.