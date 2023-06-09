Огурцы, выращенные таким способом, гарантированно дадут вдвое больше урожая
Огурцы достаточно просты в выращивании, но в определенных условиях они могут давать лучший или худший урожай.
Какой способ поможет вырастить хороший урожай, рассказали на YouTube-канале Наша дача.
Что известно о суперспособе
По словам эксперта, уже который год он выращивает тепличные огурцы способом не прямой посадки в грунт, а "в пакетах". То есть субстратом заполняют пакет, высаживают туда огурцы.
Чтобы доказать эффективность способа, два растения были высажены прямо в грунт, другие - в пакеты.
Росли они рядом в одинаковых условиях. Рассада была также совершенно одинакова, но разница просто поразительна.
Слева огурцы в земле, справа - в пакете (скриншот)
Какие преимущества высадки в пакете
Огурцы в пакете выросли выше на 40 сантиметров, листья вдвое больше, стебель почти вдвое больше, а плоды крупнее.
В качестве пакетов берутся обычные, с которыми мы ходим в магазин. Их нужно обрезать, чтобы было 20 см высотой и 30 в диаметре. При этом дна в пакете нет, корневая система развивается и прорастает в почву.
Преимущество такого выращивания в том, что влага лучше сохраняется, а вместе с ней и питательные вещества.
Когда становится очень жарко, поливать нужно не только сверху в пакет, а в грунт возле пакета, ведь корневая система у огурца очень разрастается.
Раньше мы писали, почему огурцы плохо плодоносят. Эксперты назвали главные причины.
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