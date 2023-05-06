Огірки ростимуть мов шалені після добрива з продуктового за 10 гривень

На добриво для городу не обов'язково витрачати багато грошей у спецмагазинах, адже все, що треба для гарного росту огірків, баклажанів, троянд та інших рослин, ви можете знайти в продуктовому магазині гривень за десять.
Як приготувати поживну суміш для городини - в матеріалі Styler далі.
Цей народний спосіб допоможе виростити якісний врожай огірків, і не тільки. Але підходить це підживлення не всім культурам.
Відмінно підійде дріжджове підживлення для огірків та троянд. Завдяки розчину рослини розвиватимуться швидше.
Щоб приготувати поживну суміш, на 1 л води використовують 50 г живих дріжджів. Розчин залишають у теплому місці на 2-3 дні, а потім доводять загальний об'єм до 5 л.
Отриманим розчином огірки та троянди поливають під корінь.
Таке добриво слід вносити лише на початку вегетації - після висадки розсади огірків у відкритий грунт або теплицю, а троянди - коли вони прокидаються від зимового сну і починають розпускатися.
Але пам'ятайте, що це добриво не підходить помідорам, картоплі, цибулі. Крім огірків та троянд дріжджовим розчином підгодовують різні кущі та баклажани.
За деякими даними, дріжджі лише стимулюють зростання бактерій, але на урожай ніяк не впливають. Цей народний спосіб часто критикують, тому довіряти йому чи ні - справа вашого особистого досвіду.
Кажуть, що такий природний компонент можна використовувати тільки разом з золою або якими-небудь органічними речовинами.
Раніше ми писали, в який день варто сіяти огірки у відкритий ґрунт.
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