Огурцы будут расти как безумные после удобрения из продуктового за 10 гривен

На удобрение для огорода не обязательно тратить много денег в спецмагазинах, ведь все, что нужно для роста огурцов, баклажанов, роз и других растений, вы можете найти в продуктовом магазине гривен за десять.
Как приготовить питательную смесь для овощей - в материале Styler дальше.
Этот народный способ поможет вырастить качественный урожай огурцов и не только. Но подходит эта подкормка не всем культурам.
Отлично подойдет дрожжевая подкормка для огурцов и роз. Благодаря раствору растения будут развиваться быстрее.
Чтобы приготовить питательную смесь на 1 л воды используют 50 г живых дрожжей. Раствор оставляют в теплом месте на 2-3 дня, затем доводят общий объем до 5 л.
Полученным раствором огурцы и розы поливают под корень.
Такое удобрение следует вносить только в начале вегетации - после высадки рассады огурцов в открытый грунт или теплицу, а розы - когда они просыпаются от зимнего сна и начинают распускаться.
Но помните, что это удобрение не подходит помидорам, картофелю, луку. Кроме огурцов и роз дрожжевым раствором подкармливают разные кустарники и баклажаны.
По некоторым данным, дрожжи только стимулируют рост бактерий, но на урожай никак не влияют. Этот народный способ часто критикуют, поэтому доверять ему или нет - дело вашего личного опыта.
Говорят, что такой природный компонент можно использовать только вместе с золой или какими-либо органическими веществами.
Раньше мы писали, в какой день следует сеять огурцы в открытую почву.
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