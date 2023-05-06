Огурцы будут расти как безумные после удобрения из продуктового за 10 гривен

Купите обычные дрожжи

Этот народный способ поможет вырастить качественный урожай огурцов и не только. Но подходит эта подкормка не всем культурам.

Отлично подойдет дрожжевая подкормка для огурцов и роз. Благодаря раствору растения будут развиваться быстрее.

Как приготовить смесь

Чтобы приготовить питательную смесь на 1 л воды используют 50 г живых дрожжей. Раствор оставляют в теплом месте на 2-3 дня, затем доводят общий объем до 5 л.

Полученным раствором огурцы и розы поливают под корень.

Противопоказания

Такое удобрение следует вносить только в начале вегетации - после высадки рассады огурцов в открытый грунт или теплицу, а розы - когда они просыпаются от зимнего сна и начинают распускаться.

Но помните, что это удобрение не подходит помидорам, картофелю, луку. Кроме огурцов и роз дрожжевым раствором подкармливают разные кустарники и баклажаны.

Не все верят в силу дрожжей

По некоторым данным, дрожжи только стимулируют рост бактерий, но на урожай никак не влияют. Этот народный способ часто критикуют, поэтому доверять ему или нет - дело вашего личного опыта.

Говорят, что такой природный компонент можно использовать только вместе с золой или какими-либо органическими веществами.