Огірки мариновані "по-фінськи": цей рецепт точно ви захочете повторити

Сезон закрутки огірків уже розпочався. А це означає, що настав час діставати всі найкращі та перевірені рецепти засолювання та маринування цих овочів. Таких рецептів дуже багато і варто використати перевірені, які гарантовано дадуть результат.
Як замаринувати огірки "по-фінськи" - читайте в рецепті нижче.
Огірки ретельно миємо і нарізаємо товстими кружальцями, шириною 2-3 см. Можна розрізати їх уздовж або просто навпіл – як вам більше подобається.
У каструлю виливаємо воду, висипаємо вказану кількість солі та цукру, перемішуємо і ставимо на середній вогонь.
Доводимо маринад до кипіння, потім виливаємо в каструлю оцет, висипаємо зерна гірчиці, кладемо лавровий лист. Підготовлені огірки складаємо в маринад, чекаємо на 4 хвилини - вони повинні поміняти свій колір.
Далі огірки складаємо у підготовлені банки, заливаємо маринадом та щільно закриваємо кришками. Залишаємо банки в теплі на 12 годин – можна накрити їх рушником або ковдрою.
Огірки за цим рецептом виходять хрусткі та смачні. І цей рецепт підходить для тривалого зберігання у льоху чи підвалі.
Якщо ваш урожай гірчить, і ви боїтеся закручувати його в банки, є кілька способів, які допоможуть вам це виправити. Не поспішайте огірки викидати.
Для салату гірку шкірку можна просто зрізати – трохи товстіше, ніж ви це робите зазвичай. Якщо ви збираєтеся їх маринувати чи солити, то є інші способи.
Спосіб 1. Замочіть огірки в теплій воді, додайте до них ложку цукру та будь-які пряні трави – до свого смаку. Залишіть на півгодини.
Спосіб 2. Розріжте огірок навпіл і посипте сіллю. Зачекайте 1 хвилину, потім добре потріть половинки одна об одну, до появи піни. Потім промийте їх під водою – гіркота має піти.
Спосіб 3. Замочіть огірки у теплій воді на 10 годин (наприклад, на ніч). За цей час речовина, яка дає гіркоту, має зникнути.
До речі, раніше ми писали про те, як замаринувати смачні хрусткі огірки буквально за 1 годину.
А ще розповідали про те, що можна додавати до консервації, а що не можна.