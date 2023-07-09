Огірки мариновані "по-фінськи": цей рецепт точно ви захочете повторити

Що вам знадобиться:

Огірки – 2 кг

Вода – 1,5 л

Сіль – 2 ст. ложки

Цукор - 100 г

Оцет 9% – 100 мл

Насіння гірчиці – 1 ч. ложка

Лавровий лист – 3 шт.

Як замаринувати огірки "по-фінськи"

Огірки ретельно миємо і нарізаємо товстими кружальцями, шириною 2-3 см. Можна розрізати їх уздовж або просто навпіл – як вам більше подобається.

У каструлю виливаємо воду, висипаємо вказану кількість солі та цукру, перемішуємо і ставимо на середній вогонь.

Доводимо маринад до кипіння, потім виливаємо в каструлю оцет, висипаємо зерна гірчиці, кладемо лавровий лист. Підготовлені огірки складаємо в маринад, чекаємо на 4 хвилини - вони повинні поміняти свій колір.

Далі огірки складаємо у підготовлені банки, заливаємо маринадом та щільно закриваємо кришками. Залишаємо банки в теплі на 12 годин – можна накрити їх рушником або ковдрою.

Огірки за цим рецептом виходять хрусткі та смачні. І цей рецепт підходить для тривалого зберігання у льоху чи підвалі.

А що робити з гіркими огірками?

Якщо ваш урожай гірчить, і ви боїтеся закручувати його в банки, є кілька способів, які допоможуть вам це виправити. Не поспішайте огірки викидати.

Для салату гірку шкірку можна просто зрізати – трохи товстіше, ніж ви це робите зазвичай. Якщо ви збираєтеся їх маринувати чи солити, то є інші способи.

Спосіб 1. Замочіть огірки в теплій воді, додайте до них ложку цукру та будь-які пряні трави – до свого смаку. Залишіть на півгодини.

Спосіб 2. Розріжте огірок навпіл і посипте сіллю. Зачекайте 1 хвилину, потім добре потріть половинки одна об одну, до появи піни. Потім промийте їх під водою – гіркота має піти.

Спосіб 3. Замочіть огірки у теплій воді на 10 годин (наприклад, на ніч). За цей час речовина, яка дає гіркоту, має зникнути.