Огурцы маринованные "по-фински": этот рецепт точно вы захотите повторить

Сезон закрутки огурцов уже начался. А это значит, что пора доставать все самые лучшие и проверенные рецепты засолки и маринования этих овощей. Таких рецептов очень много и стоит использовать проверенные, которые гарантированно дадут результат.
Как замариновать огурцы "по-фински" - читайте в рецепте ниже.
Огурцы тщательно моем и нарезаем толстыми кружочками, шириной 2-3 см. Можно разрезать их вдоль или просто пополам - как вам больше нравится.
В кастрюлю выливаем воду, высыпаем указанное количество соли и сахара, перемешиваем и ставим на средний огонь.
Доводим маринад до кипения, выливаем после этого в кастрюлю уксус, высыпаем зерна горчицы, кладем лавровый лист. Подготовленные огурцы складываем в маринад, ждем 4 минуты - они должны поменять свой цвет.
Далее огурцы складываем в подготовленные банки, заливаем маринадом и плотно закрываем крышками. Оставляем банки в тепле на 12 часов - можно накрыть их полотенцем или одеялом.
Огурцы по этому рецепту получаются хрустящие и вкусные. И этот рецепт подходит для длительного хранения в погребе или подвале.
Если ваш урожай горчит, и вы опасаетесь закручивать его в банки, есть несколько способов, которые помогут вам это исправить. Не торопитесь огурцы выбрасывать.
Для салата горькую кожицу можно просто срезать - чуть толще, чем вы это делаете обычно. Если вы собираетесь их мариновать или солить, то есть другие способы.
Способ 1. Замочите огурцы в теплой воде, добавьте к ним ложку сахара и любые пряные травы - по вкусу. Оставьте на полчаса.
Способ 2. Разрежьте огурец пополам и посыпьте солью. Подождите 1 минуту, потом хорошо потрите половинки друг об друга, до появления пены. Потом промойте их под водой - горечь должна уйти.
Способ 3. Замочите огурцы в теплой воде на 10 часов (например, на ночь). За это время вещество, которое дает горечь, должно исчезнуть.
Кстати, ранее мы писали о том, как замариновать вкусные хрустящие огурцы буквально за 1 час.
А еще рассказывали о том, что можно добавлять в консервацию, а что нельзя.