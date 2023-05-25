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Огірки будете збирати постійно: краще органічне добриво для овочів

Як отримати хороший урожай огірків (коллаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Огірки будуть давати щедрий урожай, якщо за ними правильно доглядати і вчасно вносити добрива.

Як приготувати підживлення, щоб овочі гарно плодоносили, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.

Як приготувати органічне добриво

Підживлення роблять з органічного добрива на основі курячого посліду.

Замочіть 5 кг добрива в 5 л води. Додайте 250 мл рідкого мікробіологічного добрива. Дайте настоятися.

Розведіть у 10-літровому відрі з водою близько склянки добрива. Полийте огірки розчином.

Коли поливати і як часто

Таке добриво можна використовувати не частіше ніж один раз на тиждень. І важливо - поливати добривом варто в період першої половини вегетації рослин. Коли огірки нарощують зелену масу і поки не почали активно плодоносити.

Це добриво повністю органічне і безпечне, а врожай огірки дадуть розкішний. Підійде цей спосіб тим, хто проти підживлення мінеральними добривами.

На відео показаний гібрид огірків Мертус.

Чому огірки можуть погано рости і розвиватися

Причин тому може бути багато, але головні з них:

  • Погано розвинена коренева система
  • Висадка у холодний ґрунт
  • Нестача сонячного світла
  • У ґрунті не вистачає поживних речовин
  • Невідповідна температура повітря
  • Нестача вологи в ґрунті
  • Жирування - надмірне використання добрив
  • Хвороби і шкідники

Раніше ми писали про рослини-обергеги, які захистять дім від лихого ока.

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