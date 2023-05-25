Огурцы будете собирать постоянно: лучшее органическое удобрение для овощей

Огурцы будут давать щедрый урожай, если за ними правильно ухаживать и своевременно вносить удобрения.
Как приготовить подкормку, чтобы овощи хорошо плодоносили, рассказали на YouTube-канале Наша дача.
Подкормку делают из органического удобрения на основе куриного помета.
Замочите 5 кг удобрения в 5 л воды. Добавьте 250 мл жидкого микробиологического удобрения. Дайте настояться.
Разведите в 10-литровом ведре с водой около стакана удобрения. Полейте огурцы раствором.
Такое удобрение можно использовать не чаще одного раза в неделю. И важно - поливать удобрением следует в период первой половины вегетации растений. Когда огурцы наращивают зеленую массу и пока не начали активно плодоносить.
Это удобрение полностью органично и безопасно, а урожай огурцы дадут роскошный. Подойдет этот способ тем, кто против подкормки минеральными удобрениями.
На видео показан гибрид огурцов Мертус.
Причин тому может быть много, но главные из них:
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