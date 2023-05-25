Огурцы будете собирать постоянно: лучшее органическое удобрение для овощей

Как приготовить органическое удобрение

Подкормку делают из органического удобрения на основе куриного помета.

Замочите 5 кг удобрения в 5 л воды. Добавьте 250 мл жидкого микробиологического удобрения. Дайте настояться.

Разведите в 10-литровом ведре с водой около стакана удобрения. Полейте огурцы раствором.

Когда поливать и как часто

Такое удобрение можно использовать не чаще одного раза в неделю. И важно - поливать удобрением следует в период первой половины вегетации растений. Когда огурцы наращивают зеленую массу и пока не начали активно плодоносить.

Это удобрение полностью органично и безопасно, а урожай огурцы дадут роскошный. Подойдет этот способ тем, кто против подкормки минеральными удобрениями.

На видео показан гибрид огурцов Мертус.

Почему огурцы могут плохо расти и развиваться

Причин тому может быть много, но главные из них: