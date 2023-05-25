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Огурцы будете собирать постоянно: лучшее органическое удобрение для овощей

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Четверг 25 мая 2023 19:20
Огурцы будете собирать постоянно: лучшее органическое удобрение для овощей Как получить хороший урожай огурцов (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Огурцы будут давать щедрый урожай, если за ними правильно ухаживать и своевременно вносить удобрения.

Как приготовить подкормку, чтобы овощи хорошо плодоносили, рассказали на YouTube-канале Наша дача.

Как приготовить органическое удобрение

Подкормку делают из органического удобрения на основе куриного помета.

Замочите 5 кг удобрения в 5 л воды. Добавьте 250 мл жидкого микробиологического удобрения. Дайте настояться.

Разведите в 10-литровом ведре с водой около стакана удобрения. Полейте огурцы раствором.

Когда поливать и как часто

Такое удобрение можно использовать не чаще одного раза в неделю. И важно - поливать удобрением следует в период первой половины вегетации растений. Когда огурцы наращивают зеленую массу и пока не начали активно плодоносить.

Это удобрение полностью органично и безопасно, а урожай огурцы дадут роскошный. Подойдет этот способ тем, кто против подкормки минеральными удобрениями.

На видео показан гибрид огурцов Мертус.

Почему огурцы могут плохо расти и развиваться

Причин тому может быть много, но главные из них:

  • Плохо развитая корневая система
  • Высадка в холодную почву
  • Нехватка солнечного света
  • В почве не хватает питательных веществ
  • Несоответствующая температура воздуха
  • Нехватка влаги в почве
  • Жирование - чрезмерное использование удобрений
  • Болезни и вредители

Раньше мы писали о растениях-обергегах, которые защитят дом от дурного глаза.

Также читайте о копеечном средстве из аптеки для суперурожая на огороде.

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