Огурцы будете собирать постоянно: лучшее органическое удобрение для овощей
Огурцы будут давать щедрый урожай, если за ними правильно ухаживать и своевременно вносить удобрения.
Как приготовить подкормку, чтобы овощи хорошо плодоносили, рассказали на YouTube-канале Наша дача.
Как приготовить органическое удобрение
Подкормку делают из органического удобрения на основе куриного помета.
Замочите 5 кг удобрения в 5 л воды. Добавьте 250 мл жидкого микробиологического удобрения. Дайте настояться.
Разведите в 10-литровом ведре с водой около стакана удобрения. Полейте огурцы раствором.
Когда поливать и как часто
Такое удобрение можно использовать не чаще одного раза в неделю. И важно - поливать удобрением следует в период первой половины вегетации растений. Когда огурцы наращивают зеленую массу и пока не начали активно плодоносить.
Это удобрение полностью органично и безопасно, а урожай огурцы дадут роскошный. Подойдет этот способ тем, кто против подкормки минеральными удобрениями.
На видео показан гибрид огурцов Мертус.
Почему огурцы могут плохо расти и развиваться
Причин тому может быть много, но главные из них:
- Плохо развитая корневая система
- Высадка в холодную почву
- Нехватка солнечного света
- В почве не хватает питательных веществ
- Несоответствующая температура воздуха
- Нехватка влаги в почве
- Жирование - чрезмерное использование удобрений
- Болезни и вредители
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