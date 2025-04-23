Огірки більше не будуть гіркими: поради, які точно виправлять проблему

Огірки - популярна овочева культура, проте іноді їх смак може неприємно здивувати гіркуватими нотками. Горький смак - це сигнал про стрес, який переживає огірок, тож ваше завдання - створити для нього комфортні умови.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як попередити появу гіркоти, чим поливати огірки, щоб вони залишалися смачними, і як врятувати ті, що вже зіпсувалися на смак.

Як зробити правильні умови вирощування огірків

Головний секрет смачних огірків - правильні умови вирощування.

Огірки не люблять прямих сонячних променів, тому найкраще висаджувати їх у півтіні, наприклад, біля кукурудзи або під деревами. Коренева система огірків дуже чутлива до перепадів температур, тому поливати їх потрібно лише теплою водою. У спекотну погоду краще використовувати відстояну воду, нагріту на сонці.

Не допускайте пересихання ґрунту - без достатньої вологи рослина буде накопичувати кукурбітацин, який і надає гіркоту. Якщо ночами стає прохолодно, накривайте грядки плівкою - це допоможе зберегти мікроклімат.

Також можна підживлювати огірки золою чи мінеральними добривами, уникаючи надлишку азоту, який може зіпсувати смак. Городникам варто звернути увагу й на дату посадки: неправильний час висаджування також провокує гіркоту.

Причини гіркоти в огірках

Причини накопичення гірких речовин у плодах можуть бути різноманітні, й часто вони пов’язані з доглядом. Якщо помітно, що смак огірків псується, варто звернути увагу на наступне:

нестача вологи під час росту;

часті температурні перепади;

бідна, глиниста або занадто піщана земля;

навала шкідників;

недоречне чи надмірне внесення добрив;

неправильний вибір сорту або посадка з насіння гірких огірків.

Перед посадкою краще вибирати гібриди, стійкі до гіркоти, та не сіяти огірки під палючим сонцем. Важливо також дотримуватися термінів посіву - від них залежить смак і якість майбутнього врожаю. Якщо регулярно припускати помилки в догляді, навіть найкращий сорт може дати гіркі плоди.

Огірки часто бувають гіркими, але є шляхи вирішення цієї проблеми (фото: Freepik.com)

Що робити, щоб огірки не гірчили

Правильний полив - основа солодких і смачних огірків. Особливо важливо забезпечити рослини вологою в період цвітіння та наливання плодів. У спеку поливайте двічі на день - зранку та ввечері, щоб уникнути стресу. Крім цього, є кілька додаткових порад:

не допускайте пересихання ґрунту;

поливайте тільки під корінь;

уникайте холодної води;

оберігайте від вітру та спеки;

мульчуйте землю для збереження вологи.

Такі прості дії допоможуть зменшити ймовірність накопичення кукурбітацину в плодах. Також стежте, щоб грядки не були затоплені, адже це провокує хвороби й додатковий стрес для рослини.

Як зменшити гіркоту в уже зібраних огірках

Якщо врятувати смак не вдалося на етапі вирощування, можна спробувати нейтралізувати гіркоту вже в зібраних плодах. Один із найвідоміших способів - очищення шкірки, де скупчується найбільше гірких речовин. Після цього огірки можна:

замочити в холодній воді на 1-2 години;

натерти кінці огірка до появи білої піни;

видалити насіння зсередини;

додати трохи солі чи цукру перед вживанням;

замаринувати або законсервувати.

Також можна на кілька годин покласти огірки в воду з м’ятою, орегано або кропом - це надасть аромату та приховає гіркоту. У найгіршому випадку - використовуйте такі огірки для термічної обробки: при нагріванні кукурбітацин руйнується.