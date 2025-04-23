Огірки більше не будуть гіркими: поради, які точно виправлять проблему
Огірки - популярна овочева культура, проте іноді їх смак може неприємно здивувати гіркуватими нотками. Горький смак - це сигнал про стрес, який переживає огірок, тож ваше завдання - створити для нього комфортні умови.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як попередити появу гіркоти, чим поливати огірки, щоб вони залишалися смачними, і як врятувати ті, що вже зіпсувалися на смак.
Як зробити правильні умови вирощування огірків
Головний секрет смачних огірків - правильні умови вирощування.
Огірки не люблять прямих сонячних променів, тому найкраще висаджувати їх у півтіні, наприклад, біля кукурудзи або під деревами. Коренева система огірків дуже чутлива до перепадів температур, тому поливати їх потрібно лише теплою водою. У спекотну погоду краще використовувати відстояну воду, нагріту на сонці.
Не допускайте пересихання ґрунту - без достатньої вологи рослина буде накопичувати кукурбітацин, який і надає гіркоту. Якщо ночами стає прохолодно, накривайте грядки плівкою - це допоможе зберегти мікроклімат.
Також можна підживлювати огірки золою чи мінеральними добривами, уникаючи надлишку азоту, який може зіпсувати смак. Городникам варто звернути увагу й на дату посадки: неправильний час висаджування також провокує гіркоту.
Причини гіркоти в огірках
Причини накопичення гірких речовин у плодах можуть бути різноманітні, й часто вони пов’язані з доглядом. Якщо помітно, що смак огірків псується, варто звернути увагу на наступне:
- нестача вологи під час росту;
- часті температурні перепади;
- бідна, глиниста або занадто піщана земля;
- навала шкідників;
- недоречне чи надмірне внесення добрив;
- неправильний вибір сорту або посадка з насіння гірких огірків.
Перед посадкою краще вибирати гібриди, стійкі до гіркоти, та не сіяти огірки під палючим сонцем. Важливо також дотримуватися термінів посіву - від них залежить смак і якість майбутнього врожаю. Якщо регулярно припускати помилки в догляді, навіть найкращий сорт може дати гіркі плоди.
Огірки часто бувають гіркими, але є шляхи вирішення цієї проблеми (фото: Freepik.com)
Що робити, щоб огірки не гірчили
Правильний полив - основа солодких і смачних огірків. Особливо важливо забезпечити рослини вологою в період цвітіння та наливання плодів. У спеку поливайте двічі на день - зранку та ввечері, щоб уникнути стресу. Крім цього, є кілька додаткових порад:
- не допускайте пересихання ґрунту;
- поливайте тільки під корінь;
- уникайте холодної води;
- оберігайте від вітру та спеки;
- мульчуйте землю для збереження вологи.
Такі прості дії допоможуть зменшити ймовірність накопичення кукурбітацину в плодах. Також стежте, щоб грядки не були затоплені, адже це провокує хвороби й додатковий стрес для рослини.
Як зменшити гіркоту в уже зібраних огірках
Якщо врятувати смак не вдалося на етапі вирощування, можна спробувати нейтралізувати гіркоту вже в зібраних плодах. Один із найвідоміших способів - очищення шкірки, де скупчується найбільше гірких речовин. Після цього огірки можна:
- замочити в холодній воді на 1-2 години;
- натерти кінці огірка до появи білої піни;
- видалити насіння зсередини;
- додати трохи солі чи цукру перед вживанням;
- замаринувати або законсервувати.
Також можна на кілька годин покласти огірки в воду з м’ятою, орегано або кропом - це надасть аромату та приховає гіркоту. У найгіршому випадку - використовуйте такі огірки для термічної обробки: при нагріванні кукурбітацин руйнується.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Zemliak.com та Semena.in.ua.