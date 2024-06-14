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Офтальмолог розповіла про "процедури краси", які сильно шкодять очам

Які процедури шкодять очам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ні для кого не секрет, що багато тенденцій краси та моди можуть шкодити здоров’ю. Офтальмолог розповів, які маніпуляції з очима можуть призвести до інфекції або чогось ще гіршого.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Нарощування вій

Нарощені вії є розсадником бактерій і кліщів. Навіть якщо ви чистите їх щодня, ви все одно маєте вищий ризик мати бактерії на своїх віях.

За даними Американської академії офтальмології, вони потенційно можуть спричинити інфекцію повік або рогівки і навіть остаточну втрату вій.

Небезпека використання косметики або нарощення вій полягає в тому, що хімічні сполуки або часточки засобу потрапляють на слизову ока, порушуючи її природний стан. З’являється дискомфорт, відчуття чогось зайвого. Причому не лише під час нанесення макіяжу, а й після його видалення, особливо водостійкої туші та різноманітних глітерів.

Водостійка туш

Офтальмолог асіб можуть подряпати поверхню ока, потенційно викликаючи подразнення та інфекцію. Натомість краще використовуйте тіні для повік - менша ймовірність того, що шматочки від них відшаровуються та потраплять вам в око.

Підводка для очей

Підводка може пошкодити залози, розташовані вздовж наших повік, які допомагають виробляти жир у наші сльози. Це може призвести до досить серйозної сухості очей.

Сироватка для вій

Не варто використовувати сироватки для вій, які містять простагландини. Це група ліпідів з гормоноподібними діями, які ваше тіло виробляє в основному в місцях пошкодження тканин або інфекції. 

Хоча вони діють і подовжують ваші вії, але також можуть мати побічні ефекти: потемніння кольору очей і шкіри навколо.

Шкідливі інгредієнти

Найчастіше подразнюють очі такі складники косметики:

  • ланолін (тваринний віск)
  • консерванти, як-от парабени на кшталт метилпарабену, пропілпарабену 
  • синтетичні віддушки
  • хімічні ультрафіолетові фільтри: авобензон, бензофенон, октилсаліцилат
  • мінеральні та ефірні олії
  • емульгатори
  • лаурилсульфат натрію (SLS) і лауретсульфат натрію (SLES)
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