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Офтальмолог рассказала о "процедурах красоты", которые сильно вредят глазам

Какие процедуры вредят глазам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ни для кого не секрет, что многие тенденции красоты и моды могут вредить здоровью. Офтальмолог рассказал, какие манипуляции с глазами могут привести к инфекции или к чему-то еще худшему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Наращивание ресниц

Наращенные ресницы являются питомником бактерий и клещей. Даже если вы чистите их каждый день, вы все равно имеете более высокий риск иметь бактерии на своих ресницах.

По данным Американской академии офтальмологии, они потенциально могут повлечь за собой инфекцию век или роговицы и даже окончательную потерю ресниц.

Опасность использования косметики или наращивания ресниц заключается в том, что химические соединения или дольки средства попадают на слизистую глаза, нарушая ее естественное состояние. Возникает дискомфорт, чувство чего-то излишнего. Причем не только при нанесении макияжа, но и после его удаления, особенно водостойкой туши и разнообразных глитеров.

Водостойкая тушь

Офтальмолог лиц могут поцарапать поверхность глаза, потенциально вызывая раздражение и инфекцию. А лучше используйте тени для век - меньшая вероятность того, что кусочки от них отслаиваются и попадут вам в глаза.

Подводка для глаз

Подводка может повредить железы, расположенные вдоль наших век, помогающих производить жир в наши слезы. Это может привести к достаточно серьезной сухости глаз.

Сыворотка для ресниц

Не следует использовать сыворотки для ресниц, содержащие простагландины. Это группа липидов с гормоноподобными действиями, которые ваше тело производит в основном в местах повреждения тканей или инфекции.

Хотя они действуют и удлиняют ваши ресницы, но также могут иметь побочные эффекты: потемнение цвета глаз и кожи вокруг.

Вредные ингредиенты

Чаще раздражают глаза такие составляющие косметики:

  • ланолин (животный воск)
  • консерванты, такие как парабены типа метилпарабена, пропилпарабена
  • синтетические отдушки
  • химические ультрафиолетовые фильтры: авобензон, бензофенон, октилсалицилаты
  • минеральные и эфирные масла
  • эмульгаторы
  • лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)
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