Офтальмолог сказав, скільки часу треба проводити на вулиці, щоб покращити зір

Що варто знати

Дослідження проведене у 2022 році показує, що дорослі люди "прив’язані" до різних екранів, включаючи робочі комп’ютери та смартфони, в середньому 11 годин на день.

"Було проведено численні дослідження, присвячені проведенню часу на вулиці, і те, що проведення більшої кількості часу на вулиці може компенсувати появу та прогресування короткозорості", - сказав він.

Чи може поганий зір передаватися за спадковістю

Деякі причини погіршення зору можуть мати спадковий характер. Щоб мінімізувати вплив сімейної історії на якість життя, варто дізнатись про здоров'я очей своїх близьких.

Хвороби, які часто передаються за спадковістю:

вікова макулярна дегенерація

катаракта

глаукома

оптична нейропатія

далекозорість

короткозорість

Існує багато факторів, вплив яких погіршує зір, але є чимало способів покращити здоров'я своїх очей. Для початку слід часто мити руки, кинути палити та носити захисні окуляри. Варто також записатися прийом до офтальмолога для планової перевірки зору.