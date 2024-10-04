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Офтальмолог сказал, сколько времени нужно проводить на улице, чтобы улучшить зрение

Может ли проведение на свежем воздухе улучшить зрение (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зрение - это одна из жизненно необходимых функций каждого человека. Ведь от хорошего зрения зависит много сфер нашей жизни. Офтальмолог рассказал, сколько времени нужно проводить на улице, чтобы сберечь здоровье глаз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Что следует знать

Исследование проведенное в 2022 году показывает, что взрослые люди "привязаны" к разным экранам, включая рабочие компьютеры и смартфоны, в среднем 11 часов в день.

"Были проведены многочисленные исследования, посвященные проведению времени на улице, и то, что проведение большего количества времени на улице может компенсировать появление и прогрессирование близорукости", - сказал он.

Может ли плохое зрение передаваться по наследственности

Некоторые причины ухудшения зрения могут носить наследственный характер. Чтобы минимизировать влияние семейной истории на качество жизни, следует узнать здоровье глаз своих близких.

Болезни, часто передающиеся по наследственности:

  • возрастная макулярная дегенерация
  • катаракта
  • глаукома
  • оптическая нейропатия
  • дальнозоркость
  • близорукость

Есть много факторов, влияние которых ухудшает зрение, но есть немало способов улучшить здоровье своих глаз. Для начала следует часто мыть руки, бросить курить и носить защитные очки. Следует также записаться на прием к офтальмологу для плановой проверки зрения.

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