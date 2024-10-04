Офтальмолог сказав, скільки часу треба проводити на вулиці, щоб покращити зір

Зір - це одна з життєвонеобхідних функцій кожної людини. Адже саме від хорошого зору залежить багато сфер нашого життя. Офтальмолог розповів, скільки часу потрібно проводити на вулиці, щоб зберегти здоров’я очей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Що варто знати

Дослідження проведене у 2022 році показує, що дорослі люди "прив’язані" до різних екранів, включаючи робочі комп’ютери та смартфони, в середньому 11 годин на день.

Офтальмолог Джозеф Аллен відстоює переваги відпочинку на природі для зміцнення здоров’я очей і запобігання короткозорості.

"Було проведено численні дослідження, присвячені проведенню часу на вулиці, і те, що проведення більшої кількості часу на вулиці може компенсувати появу та прогресування короткозорості", - сказав він.

Зокрема, проведенням на вулиці від 90 хвилин до двох годин на день можна компенсувати всю роботу, яка була проведена за комп'ютером.

Доктор Джозеф визнав, що точна причина, чому проведення часу на свіжому повітрі приносить користь здоров’ю очей, залишається загадкою.

"Це не зовсім зрозуміло, чи це сонячне світло, чи це яскравість зовні, чи це окремі, конкретні довжини хвилі сонячного світла, які якимось чином передають дані задній частині ока", - додав лікар.

Вплив спорту

Існує також думка, що те, як світ навколо фокусується на сітківці, коли ми знаходимося на вулиці, може посилати інший сигнал до задньої частини ока.

Експерт також припустив, що більше фізичних навантажень, таких як біг або легка атлетика, може покращити здоров’я очей.

Офтальмолог Клер Маккарті також погоджується з думкою, що час на свіжому повітрі може бути корисним для зору дітей. Вона попередила, що діти, які постійно прикуті до екранів, можуть втратити здатність фокусуватися на віддалених об’єктах.

"Короткозорість не тільки може спричинити проблеми з повсякденними завданнями, але і є більший ризик сліпоти та відшарування сітківки. Проблеми не завжди можна вирішити за допомогою пари окулярів", - підсумувала вона.

Чи може поганий зір передаватися за спадковістю

Деякі причини погіршення зору можуть мати спадковий характер. Щоб мінімізувати вплив сімейної історії на якість життя, варто дізнатись про здоров'я очей своїх близьких.

Хвороби, які часто передаються за спадковістю:

вікова макулярна дегенерація

катаракта

глаукома

оптична нейропатія

далекозорість

короткозорість

Існує багато факторів, вплив яких погіршує зір, але є чимало способів покращити здоров'я своїх очей. Для початку слід часто мити руки, кинути палити та носити захисні окуляри. Варто також записатися прийом до офтальмолога для планової перевірки зору.