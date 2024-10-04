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Офтальмолог сказал, сколько времени нужно проводить на улице, чтобы улучшить зрение

Пятница 04 октября 2024 11:35
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Офтальмолог сказал, сколько времени нужно проводить на улице, чтобы улучшить зрение Может ли проведение на свежем воздухе улучшить зрение (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зрение - это одна из жизненно необходимых функций каждого человека. Ведь от хорошего зрения зависит много сфер нашей жизни. Офтальмолог рассказал, сколько времени нужно проводить на улице, чтобы сберечь здоровье глаз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Что следует знать

Исследование проведенное в 2022 году показывает, что взрослые люди "привязаны" к разным экранам, включая рабочие компьютеры и смартфоны, в среднем 11 часов в день.

Офтальмолог Джозеф Аллен отстаивает преимущества отдыха на природе для укрепления здоровья глаз и предотвращения близорукости.

"Были проведены многочисленные исследования, посвященные проведению времени на улице, и то, что проведение большего количества времени на улице может компенсировать появление и прогрессирование близорукости", - сказал он.

В частности, проведением на улице от 90 минут до двух часов в день можно компенсировать всю работу, проделанную за компьютером.

Доктор Джозеф признал, что точная причина, почему времяпрепровождение на свежем воздухе приносит пользу здоровью глаз, остается загадкой.

"Это не совсем понятно, или это солнечный свет, или яркость снаружи, или отдельные, конкретные длины волны солнечного света, которые каким-то образом передают данные задней части глаза", - добавил врач.

Влияние спорта

Существует также мнение, что мир вокруг фокусируется на сетчатке, когда мы находимся на улице, может посылать другой сигнал к задней части глаза.

Эксперт также предположил, что больше физических нагрузок, таких как бег или легкая атлетика может улучшить здоровье глаз.

Офтальмолог Клер Маккарти также соглашается с мнением, что время на свежем воздухе может быть полезно для зрения детей. Она предупредила, что дети, постоянно прикованные к экранам, могут потерять способность фокусироваться на отдаленных объектах.

"Козорозкость не только может повлечь за собой проблемы с повседневными задачами, но и есть больший риск слепоты и отслоения сетчатки. Проблемы не всегда можно решить с помощью пары очков", - подытожила она.

Может ли плохое зрение передаваться по наследственности

Некоторые причины ухудшения зрения могут носить наследственный характер. Чтобы минимизировать влияние семейной истории на качество жизни, следует узнать здоровье глаз своих близких.

Болезни, часто передающиеся по наследственности:

  • возрастная макулярная дегенерация
  • катаракта
  • глаукома
  • оптическая нейропатия
  • дальнозоркость
  • близорукость

Есть много факторов, влияние которых ухудшает зрение, но есть немало способов улучшить здоровье своих глаз. Для начала следует часто мыть руки, бросить курить и носить защитные очки. Следует также записаться на прием к офтальмологу для плановой проверки зрения.

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