Офтальмолог назвав 5 правил, щоб не "посадити" зір при роботі з гаджетами

Сучасний світ неможливо уявити без гаджетів. І хоч історія про вплив гаджетів та комп’ютерів на зір надто перебільшена, але постійно "залипати" у екран смартфона все одно не варто.

Практикуючий лікар-офтальмолог та учасник реаліті Нового каналу "Пара на мільйон" Андрій Дзюба каже, що насправді шкідливими є такі речі, як: CRT-монітори, не кліпати під час роботи, тривалий час дивитися на близьку відстань, сидіти в телефоні перед сном. Усе це є порушенням зорового режиму.

"Сучасні ж монітори безпечні при правильному використанні. І якщо дотримуватися наступних порад, то вашим очам буде комфортно і після дня роботи за комп’ютером, і після сидіння у смартфоні", - каже Дзюба.

Як вберегти зір

Кліпати

Поспостерігайте самі за собою. Зазвичай коли ви сидите й працюєте, то майже не кліпаєте. А в нормі людина повинна кліпати 12 тисяч разів на день. Тому робіть це!

Гігієна зору

Слід читати при хорошому освітленні, тримати телефон чи комп’ютер на відстані не менше ніж 50 см від себе, завжди намагатися працювати за столом, краще віддавати перевагу в роботі не телефону, а ноутбуку або комп’ютеру. В такому випадку постава не порушується, а зоровий режим в порядку.

Правило 20/20/20

Американська Асоціація Офтальмологів рекомендує робити перерву в роботі кожні 20 хвилин. Таким чином ви 20 хвилин відпочиваєте, 20 хвилин працюєте. Це неважко й корисно для профілактики сухості очей та інших симптомів.

Офтальмолог розповів, як вберегти зір (фото: pexels.com)

Не використовувати телефон за одну-дві години до сну

Доведено, що синє світло, яке випромінює телефон, впливає на продукцію мелатоніну. А він - на циркадні ритми (прокидатись і засинати - ред.) Якщо ви сидите в соціальних мережах перед сном, то, відповідно, погано спите, а вранці "розбиті". Раджу ставити захисний режим на телефоні, який глушить синє світло, і тоді все ж таки можна сидіти в гаджеті перед сном, але не більше 15-20 хвилин.

Використовувати зволожувальні краплі

Ви мало кліпаєте, тому поверхня рогівки пересихає й не оновлюється. У слізній плівці утворюється розрив. Як наслідок виникає біль, різь, відчуття "піску". Зволожувальні краплі на основі гіалуронової кислоти допоможуть запобігти неприємним відчуттям при сухості очей.

Андрій Дзюба (фото: Новий канал)