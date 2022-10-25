Офтальмолог назвал 5 правил, чтобы не "посадить" зрение при работе с гаджетами
Современный мир немыслим без гаджетов. И хотя история о влиянии гаджетов и компьютеров на зрение слишком преувеличена, но постоянно "залипать" в экран смартфона все равно не стоит.
Практикующий врач-офтальмолог и участник реалити Нового канала "Пара на миллион" Андрей Дзюба говорит, что на самом деле вредны такие вещи, как: CRT-мониторы, не моргать во время работы, долго смотреть на близкое расстояние, сидеть в телефоне перед сном. Все это нарушение зрительного режима.
"Современные же мониторы безопасны при правильном использовании. И если следовать следующим советам, то вашим глазам будет комфортно и после дня работы за компьютером, и после сиденья в смартфоне", - говорит Дзюба.
Как уберечь зрение
Моргать
Понаблюдайте сами за собой. Обычно, когда вы сидите и работаете, то почти не моргаете. А в норме человек должен моргать 12 тысяч раз в день. Поэтому делайте это!
Гигиена зрения
Следует читать при хорошем освещении, держать телефон или компьютер на расстоянии не менее 50 см от себя, всегда стараться работать за столом, лучше отдавать предпочтение в работе не телефону, а ноутбуку или компьютеру. В таком случае осанка не нарушается, а зрительный режим в порядке.
Правило 20/20/20
Американская Ассоциация Офтальмологов рекомендует делать перерыв в работе каждые 20 минут. Таким образом, вы 20 минут отдыхаете, 20 минут работаете. Это несложно и полезно для профилактики сухости глаз и других симптомов.
Офтальмолог рассказал, как уберечь зрение (фото: pexels.com)
Не использовать телефон за один-два часа до сна
Доказано, что синий свет, излучающий телефон, оказывает влияние на продукцию мелатонина. А он - на циркадные ритмы (просыпаться и засыпать - ред.) Если вы сидите в социальных сетях перед сном, то, соответственно, плохо спите, а утром "разбиты". Советую ставить защитный режим на телефоне, который глушит синий свет, и тогда все же можно сидеть в гаджете перед сном, но не более 15-20 минут.
Использовать увлажняющие капли
Вы мало моргаете, поэтому поверхность роговицы пересыхает и не обновляется. В слезной пленке появляется разрыв. Как следствие возникает боль, ощущение "песка". Увлажняющие капли на основе гиалуроновой кислоты помогут предотвратить неприятные ощущения при сухости глаз.
Андрей Дзюба (фото: Новий канал)
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