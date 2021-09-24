Как оформить субсидии онлайн: вам поможет эта инструкция
Пятница 24 сентября 2021 19:05
Оформить субсидию или пенсию можно будет
с помощью приложения "Дия". Также с помощью приложения можно будет онлайн оформить государственную помощь малообеспеченным семьям, обратиться за другими социальными услугами.
Как оформить субсидию украинцам онлайн,
рассказали в Министерстве социальной политики.
Для оформления субсидии нужно зарегистрироваться на сайте Минсоцполитики
https://subsidii.mlsp.gov.ua/
Есть три варианта оформления документов:
Первый
Регистрация или вход с помощью электронной почты
Заполнить и распечатать документы для назначения субсидии
Направить документы в электронном виде для предварительного рассмотрения
Необходима подача соответствующим образом оформленных документов в бумажном виде
Второй
Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью
Заполнить документы для назначения субсидий и распечатать их по необходимости
Направить документы в электронном виде на предварительное рассмотрение
Быстро и безопасно подать документы в электронной форме, которая признается государством наравне с бумажными документами
Третий
Регистрация или вход с идентификацией BankID
Заполнить документы для назначения субсидий и распечатать их при необходимости
Указываете банк, через который будете получать субсидии
Заполнить декларацию о доходах и расходах
Направить документы в электронном виде для предварительного рассмотрения
Быстро и безопасно подать документы в электронной форме, которая признается государством наравне с бумажными документами