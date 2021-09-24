Як оформити субсидії онлайн: вам допоможе ця інструкція
П'ятниця 24 вересня 2021 19:05
Оформити субсидію або пенсію можна буде
за допомогою додатку "Дія". Також за допомогою програми можна буде онлайн оформити державну допомогу малозабезпеченим сім'ям, звернутися за іншими соціальними послугами.
Як оформити субсидію українцям онлайн,
розповіли у Міністерстві соціальної політики.
Для оформлення субсидії потрібно зареєструватися на сайті Мінсоцполітики
https://subsidii.mlsp.gov.ua/
Є три варіанти оформлення документів:
Перший
Реєстрація або Вхід за допомогою електронної пошти
Заповнити та роздрукувати документи для призначення субсидії
Направити документи в електронному вигляді для попереднього розгляду
Необхідна подача відповідним чином оформлених документів в паперовому вигляді
Другий
Реєстрація або Вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом
Заповнити документи для призначення субсидій та роздрукувати їх за потребою
Направити документи в електронному вигляді на попередній розгляд
Швидко і безпечно подати документи в електронній формі, яка визнається державою нарівні з паперовими документами
Третій
Реєстрація або Вхід з ідентифікацією BankID
Заповнити документи для призначення субсидій і роздрукувати їх при необхідності
Вказуєте банк, через який будете отримувати субсидії
Заповнити декларацію про доходи та витрати
Направити документи в електронному вигляді для попереднього розгляду
Швидко і безпечно подати документи в електронній формі, яка визнається державою нарівні з паперовими документами