Оформить статус переселенца и получить деньги теперь можно прямо из дому: инструкция

Инструкция для оформления онлайн

Загрузите приложение Дия или обновите его Убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПО" Укажите актуальный адрес Подтвердите свое местоположение с помощью геолокации Если у вас есть дети, можете получить статус переселенца и для них

Инструкция для оформления офлайн

Обратитесь в ЦПАУ, орган соцзащиты населения или к представителям местной власти Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в ЦПАУ, в который собираетесь

Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, то возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и тому подобное.

Сколько могут получить переселенцы

Ежемесячно украинцы могут получать по 2000 гривен на каждого взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Помощь будет оказываться ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Кто может получить помощь

Для этого надо быть зарегистрированными в одной из этих областей (или быть зарегистрированным здесь, как плательщик ЕСВ):

Волынская,

Запорожская,

Житомирская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Харьковская,

г. Киев,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская,

Черниговская.

На что можно тратить деньги

Этими средствами можно рассчитываться за любые товары и услуги, оплачивать коммуналку, снимать наличные, помогать армии и тому подобное.

Важно!

Статус ВПО могут получить люди, которые вынужденно покинули дома, но находятся в Украине.

Также оформить ВПО в "Дия" можно тем, кто не имел такого статуса до этого.