Оформить статус переселенца и получить деньги теперь можно прямо из дому: инструкция

С 19 апреля стало доступным оформление статуса переселенца, то есть внутренне перемещенного лица (ВПЛ), не выходя из дома. Сделать это можно с помощью приложения Дия.
Как это сделать, кто может получить и куда потратить - читайте ниже в нашем материале Styler.
Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, то возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и тому подобное.
Ежемесячно украинцы могут получать по 2000 гривен на каждого взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Помощь будет оказываться ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
Для этого надо быть зарегистрированными в одной из этих областей (или быть зарегистрированным здесь, как плательщик ЕСВ):
Этими средствами можно рассчитываться за любые товары и услуги, оплачивать коммуналку, снимать наличные, помогать армии и тому подобное.
Статус ВПО могут получить люди, которые вынужденно покинули дома, но находятся в Украине.
Также оформить ВПО в "Дия" можно тем, кто не имел такого статуса до этого.
Ранее мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.