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Оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому: інструкція

Фото: Оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Від 19 квітня стало доступним оформлення статусу переселенця, тобто внутрішньо переміщеної особи (ВПО), не виходячи з дому. Зробити це можна за допомогою застосунку Дія.

Як це зробити, хто може отримати і куди витратити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Інструкція для оформлення онлайн

  1. Завантажте застосунок Дія або оновіть його
  2. Переконайтеся, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт
  3. Зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО"
  4. Укажіть свою актуальну адресу
  5. Підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації
  6. Якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них

Інструкція для оформлення офлайн

  1. Зверніться до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або до представників місцевої влади
  2. Візьміть з собою документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України
  3. Точний перелік документів для отримання статусу уточнюйте в ЦНАПі, до якого збираєтесь

Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, то візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.

Скільки можуть отримати переселенці

Щомісяця українці можуть отримувати по 2000 гривень на кожного дорослого і по 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Допомога надаватиметься щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Хто може отримати допомогу

Для цього треба бути зареєстрованими в одній з цих областей (або бути зареєстрованим тут, як платник ЄСВ):

  • Волинська,
  • Запорізька,
  • Житомирська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • м. Київ,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Херсонська,
  • Чернігівська.

На що можна витрачати гроші

Цими коштами можна розраховуватися за будь-які товари та послуги, оплачувати комуналку, знімати готівку, допомагати армії тощо.

Важливо!

Статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні.

Також оформити ВПО в "Дії"можна тим, хто не мав такого статусу до цього.

Раніше ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.

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