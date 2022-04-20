Оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому: інструкція

Від 19 квітня стало доступним оформлення статусу переселенця, тобто внутрішньо переміщеної особи (ВПО), не виходячи з дому. Зробити це можна за допомогою застосунку Дія.
Як це зробити, хто може отримати і куди витратити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, то візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.
Щомісяця українці можуть отримувати по 2000 гривень на кожного дорослого і по 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Допомога надаватиметься щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.
Для цього треба бути зареєстрованими в одній з цих областей (або бути зареєстрованим тут, як платник ЄСВ):
Цими коштами можна розраховуватися за будь-які товари та послуги, оплачувати комуналку, знімати готівку, допомагати армії тощо.
Статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні.
Також оформити ВПО в "Дії"можна тим, хто не мав такого статусу до цього.
Раніше ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.