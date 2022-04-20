Оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому: інструкція

Інструкція для оформлення онлайн

Завантажте застосунок Дія або оновіть його Переконайтеся, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт Зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО" Укажіть свою актуальну адресу Підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації Якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них

Інструкція для оформлення офлайн

Зверніться до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або до представників місцевої влади Візьміть з собою документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України Точний перелік документів для отримання статусу уточнюйте в ЦНАПі, до якого збираєтесь

Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, то візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.

Скільки можуть отримати переселенці

Щомісяця українці можуть отримувати по 2000 гривень на кожного дорослого і по 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Допомога надаватиметься щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Хто може отримати допомогу

Для цього треба бути зареєстрованими в одній з цих областей (або бути зареєстрованим тут, як платник ЄСВ):

Волинська,

Запорізька,

Житомирська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Харківська,

м. Київ,

Київська,

Луганська,

Миколаївська,

Одеська,

Херсонська,

Чернігівська.

На що можна витрачати гроші

Цими коштами можна розраховуватися за будь-які товари та послуги, оплачувати комуналку, знімати готівку, допомагати армії тощо.

Важливо!

Статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні.

Також оформити ВПО в "Дії"можна тим, хто не мав такого статусу до цього.