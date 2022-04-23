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Как оформить статус переселенца в "Дие" и получать выплаты: инструкция

Фото: Как оформить выплаты в "Дие" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, которые переехали в другие регионы Украины, имеют право на ежемесячную выплату от государства. Деньги можно получить, предварительно получив статус переселенца.

Как это сделать в приложении "Дия" - читайте в материале Styler.

Выплаты будут предоставлены только тем людям, которые находятся в статусе беженцев в Украине.

Что нужно для получения статуса

Вам нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • г. Киев;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Также вам доступен этот статус, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.

Инструкция для оформления в "Дие"

  • загрузите приложение "Дия" или обновите его;
  • убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
  • зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ";
  • укажите свой актуальный адрес;
  • подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;
  • если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.

Как оформить выплаты для ВПЛ

Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в "Дие" нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу получать помощь". Затем выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.

Для подачи заявки на детей, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении.

Если свидетельство о рождении ребенка не отображается автоматически, вам нужно ввести его вручную.

Ранее мы сообщали, что внутренние переселенцы в "Дие" могут получить 2000 грн помощи.

Также мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.

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