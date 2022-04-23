Как оформить статус переселенца в "Дие" и получать выплаты: инструкция

Люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, которые переехали в другие регионы Украины, имеют право на ежемесячную выплату от государства. Деньги можно получить, предварительно получив статус переселенца.
Как это сделать в приложении "Дия" - читайте в материале Styler.
Выплаты будут предоставлены только тем людям, которые находятся в статусе беженцев в Украине.
Вам нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:
Также вам доступен этот статус, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.
Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в "Дие" нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу получать помощь". Затем выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.
Для подачи заявки на детей, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении.
Если свидетельство о рождении ребенка не отображается автоматически, вам нужно ввести его вручную.
Ранее мы сообщали, что внутренние переселенцы в "Дие" могут получить 2000 грн помощи.
Также мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.