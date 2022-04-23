Як оформити статус переселенця у "Дії" і отримувати виплати: інструкція

Виплати будуть надані тільки тим людям, які перебувають у статусі біженців в Україні.

Що потрібно для отримання статусу

Вам потрібно бути зареєстрованим в одній з цих областей:

Волинський;

Дніпропетровський;

Донецький;

Житомирський;

Запорізький;

Київський;

м. Київ;

Луганська;

Миколаївський;

Одеський;

Сумський;

Харківський;

Херсонський;

Чернігівський.

Також вам доступний цей статус, якщо ви зареєстровані в одній з цих областей як платник ЄСВ.

Інструкція для оформлення у "Дії"

завантажте програму "Дія" або оновіть її;

переконайтеся, що у вас є ID-карта або біометричний закордонний паспорт.

зайдіть в розділ "Послуги" і виберіть "Отримати статус ВПО";

вкажіть свою актуальну адресу;

підтвердіть своє місцезнаходження за допомогою геолокації;

якщо у вас є діти, ви можете отримати статус переселенця і для них.

Як оформити виплати для ВПО

Переселенці можуть отримувати допомогу по 3000 грн на дитину і 2000 грн на дорослого. Щоб це зробити, у "Дії" потрібно після відправки заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім виберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої карти немає - її потрібно оформити.

Для подачі заявки на дітей, потрібно зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження в додатку.

Якщо свідоцтво про народження дитини не відображається автоматично, вам потрібно ввести його вручну.