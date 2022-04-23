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Як оформити статус переселенця у "Дії" і отримувати виплати: інструкція

Фото: Як оформити виплати у Дії (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Люди, які вимушені покинути свої будинки через війну та переїхали в інші регіони України, мають право на щомісячну виплату від держави. Гроші можна отримати, попередньо отримавши статус переселенця.

Як це зробити в додатку "Дія" - читайте в матеріалі Styler.

Виплати будуть надані тільки тим людям, які перебувають у статусі біженців в Україні.

Що потрібно для отримання статусу

Вам потрібно бути зареєстрованим в одній з цих областей:

  • Волинський;
  • Дніпропетровський;
  • Донецький;
  • Житомирський;
  • Запорізький;
  • Київський;
  • м. Київ;
  • Луганська;
  • Миколаївський;
  • Одеський;
  • Сумський;
  • Харківський;
  • Херсонський;
  • Чернігівський.

Також вам доступний цей статус, якщо ви зареєстровані в одній з цих областей як платник ЄСВ.

Інструкція для оформлення у "Дії"

  • завантажте програму "Дія" або оновіть її;
  • переконайтеся, що у вас є ID-карта або біометричний закордонний паспорт.
  • зайдіть в розділ "Послуги" і виберіть "Отримати статус ВПО";
  • вкажіть свою актуальну адресу;
  • підтвердіть своє місцезнаходження за допомогою геолокації;
  • якщо у вас є діти, ви можете отримати статус переселенця і для них.

Як оформити виплати для ВПО

Переселенці можуть отримувати допомогу по 3000 грн на дитину і 2000 грн на дорослого. Щоб це зробити, у "Дії" потрібно після відправки заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім виберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої карти немає - її потрібно оформити.

Для подачі заявки на дітей, потрібно зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження в додатку.

Якщо свідоцтво про народження дитини не відображається автоматично, вам потрібно ввести його вручну.

Раніше ми повідомляли, що внутрішні переселенці в "Дії" можуть отримати 2000 грн допомоги.

Також ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.

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