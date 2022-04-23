Як оформити статус переселенця у "Дії" і отримувати виплати: інструкція

Люди, які вимушені покинути свої будинки через війну та переїхали в інші регіони України, мають право на щомісячну виплату від держави. Гроші можна отримати, попередньо отримавши статус переселенця.
Як це зробити в додатку "Дія" - читайте в матеріалі Styler.
Виплати будуть надані тільки тим людям, які перебувають у статусі біженців в Україні.
Вам потрібно бути зареєстрованим в одній з цих областей:
Також вам доступний цей статус, якщо ви зареєстровані в одній з цих областей як платник ЄСВ.
Переселенці можуть отримувати допомогу по 3000 грн на дитину і 2000 грн на дорослого. Щоб це зробити, у "Дії" потрібно після відправки заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім виберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої карти немає - її потрібно оформити.
Для подачі заявки на дітей, потрібно зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження в додатку.
Якщо свідоцтво про народження дитини не відображається автоматично, вам потрібно ввести його вручну.
Раніше ми повідомляли, що внутрішні переселенці в "Дії" можуть отримати 2000 грн допомоги.
Також ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.