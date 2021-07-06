Как оформить детскую банковскую карту: получите простую инструкцию
Оформить детскую банковскую карточку сейчас можно уже во многих банках Украины. Такая карта помогает решить вопрос с карманными деньгами, оплаты обедов в школе и проезда.
Какие существуют карты в Украине и с какого возраста можно их оформлять, рассказали в материале Hotline.
С какого возраста можно оформить карту?
Украинские банки предлагают два вида карт для детей – до 14 лет и от 14 до 18 лет. Первую карту оформить ребенку можно уже в 6 лет. Детская карта имеет определенные ограничения – это связано с законодательством, так как до 14 лет некоторые операции будут запрещены.
Кто может оформить карту?
Для детей до 14 лет карту оформляют родители. Они приходят в банк, предоставляют все необходимые документы и проходят процедуру оформления, выпуска, перевыпуска или блокировки.
С 14 лет контактировать с банком подростки могут уже самостоятельно и могут самостоятельно получить новую карту, если у старой закончился срок действия. Родители при этом сохраняют полный контроль по движению средств по счетам и могут устанавливать лимиты.
Алгоритм оформления детской карты
1. Взрослый (родители, опекун) обращаются в банк.
2. Предоставляет свои данные – паспорт, идентификационный код, данные ребенка (свидетельство о рождении или ID-карту)
3. Заполняется анкета и взрослый ставит свою подпись и дает данные о привязке детской карте к своему кабинету в банке.
4. Вместе с картой взрослый получает пин-код и инструкции.
Как выбрать банк для ребенка
Условия обслуживания, оформления, использования, доступ к счету родителей и ребенка – все это может сильно отличаться в зависимости от банка. В первую очередь стоит обратить внимание на тот банк, в котором обслуживаются родители – так осуществлять контроль за средствами на счету у ребенка будет проще. При выборе банка – проверьте на сайте всю информацию о предоставлении услуг для детей.
На что стоит обратить внимание
- Есть ли возможность подключить карту ребенка к вашим счетам (карта ребенка будет восприниматься как ваша дополнительная)
- Тарифы на открытие такой карты – в некоторых банках эта услуга бесплатна или стоит символически.
- Тарифы на обслуживание карты
- Проценты за использование
- Проценты за пополнение
- Кешбек
- Прибыль на остаток средств
- Минимальный лимит
Как оформить ребенку банковскую карту
Напомним, ранее мы писали о том, что штрафы и долги в Украине разрешили списывать с банковских карт.
А также рассказывали о том, какие сообщения от банка могут быть опасными.