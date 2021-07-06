Как оформить детскую банковскую карту: получите простую инструкцию

Оформить детскую банковскую карточку сейчас можно уже во многих банках Украины. Такая карта помогает решить вопрос с карманными деньгами, оплаты обедов в школе и проезда.

Какие существуют карты в Украине и с какого возраста можно их оформлять, рассказали в материале Hotline.

С какого возраста можно оформить карту?

Украинские банки предлагают два вида карт для детей – до 14 лет и от 14 до 18 лет. Первую карту оформить ребенку можно уже в 6 лет. Детская карта имеет определенные ограничения – это связано с законодательством, так как до 14 лет некоторые операции будут запрещены.

Кто может оформить карту?

Для детей до 14 лет карту оформляют родители. Они приходят в банк, предоставляют все необходимые документы и проходят процедуру оформления, выпуска, перевыпуска или блокировки.

С 14 лет контактировать с банком подростки могут уже самостоятельно и могут самостоятельно получить новую карту, если у старой закончился срок действия. Родители при этом сохраняют полный контроль по движению средств по счетам и могут устанавливать лимиты.

Алгоритм оформления детской карты

1. Взрослый (родители, опекун) обращаются в банк.

2. Предоставляет свои данные – паспорт, идентификационный код, данные ребенка (свидетельство о рождении или ID-карту)

3. Заполняется анкета и взрослый ставит свою подпись и дает данные о привязке детской карте к своему кабинету в банке.

4. Вместе с картой взрослый получает пин-код и инструкции.

Как выбрать банк для ребенка

Условия обслуживания, оформления, использования, доступ к счету родителей и ребенка – все это может сильно отличаться в зависимости от банка. В первую очередь стоит обратить внимание на тот банк, в котором обслуживаются родители – так осуществлять контроль за средствами на счету у ребенка будет проще. При выборе банка – проверьте на сайте всю информацию о предоставлении услуг для детей.

На что стоит обратить внимание

Есть ли возможность подключить карту ребенка к вашим счетам (карта ребенка будет восприниматься как ваша дополнительная)

Тарифы на открытие такой карты – в некоторых банках эта услуга бесплатна или стоит символически.

Тарифы на обслуживание карты

Проценты за использование

Проценты за пополнение

Кешбек

Прибыль на остаток средств

Минимальный лимит

Как оформить ребенку банковскую карту