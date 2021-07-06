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Як оформити дитячу банківську карту: отримайте просту інструкцію

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Вівторок 06 липня 2021 20:02
Як оформити дитячу банківську карту: отримайте просту інструкцію Як оформити дитячу банківську карту(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Оформити дитячу банківську картку зараз можна вже в багатьох банках України. Така карта допомагає розв'язати питання з кишеньковими грошима, оплати обідів в школі та проїзду.

Які існують карти в Україні та з якого віку можна їх оформляти, розповіли в матеріалі Hotline.

З якого віку можна оформити карту?

Українські банки пропонують два види карт для дітей - до 14 років і від 14 до 18 років. Першу карту оформити дитині можна вже в 6 років. Дитяча карта має певні обмеження - це пов'язано з законодавством, оскільки до 14 років деякі операції будуть заборонені.

Хто може оформити карту?

Для дітей до 14 років карту оформляють батьки. Вони приходять в банк, надають всі необхідні документи та проходять процедуру оформлення, випуску, перевипуску або блокування.

З 14 років контактувати з банком підлітки можуть вже самостійно і можуть самостійно отримати нову карту, якщо у старої закінчився термін дії. Батьки при цьому зберігають повний контроль по руху коштів по рахунках і можуть встановлювати ліміти.

Алгоритм оформлення дитячої карти

1.Дорослий (батьки, опікун) звертаються в банк.

2. Надає свої дані - паспорт, ідентифікаційний код, дані дитини (свідоцтво про народження або ID-карту)

3. Заповнюється анкета і дорослий ставить свій підпис і дає дані про прив'язку дитячої карті до свого кабінету в банку.

4. Разом з картою дорослий отримує пін-код та інструкції.

Як вибрати банк для дитини

Умови обслуговування, оформлення, використання, доступ до рахунку батьків і дитини – все це може сильно відрізнятися в залежності від банку. В першу чергу варто звернути увагу на той банк, в якому обслуговуються батьки – так здійснювати контроль за коштами на рахунку у дитини буде простіше. При виборі банку - перевірте на сайті всю інформацію про надання послуг для дітей.

На що варто звернути увагу

  • Чи є можливість підключити карту дитини до ваших рахунків (карта дитини буде сприйматися як ваша додаткова)
  • Тарифи на відкриття такої карти – в деяких банках ця послуга безкоштовна або коштує символічно.
  • Тарифи на обслуговування картки
  • Відсотки за використання
  • Відсотки за поповнення
  • Кешбек
  • Прибуток на залишок коштів
  • Мінімальний ліміт

Як оформити дитячу банківську карту: отримайте просту інструкціюЯк оформити дитячу банківську карту: отримайте просту інструкцію

Як оформити дитині банківську карту

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штрафи та борги в Україні дозволили списувати з банківських карт.

А також розповідали про те, які повідомлення від банку можуть бути небезпечними.

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