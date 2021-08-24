Офицер сделал предложение возлюбленной прямо на Крещатике: трогательное видео

Так, на Крещатике молодой офицер сделал предложение девушке под аплодисменты киевлян и гостей города, которые пришли взглянуть на репетицию парада.

В частности, мужчина вручил девушке букет цветов, а двое товарищей по службе, которые стояли рядом, подняли вверх оружие и стали на колено.

Девушка была приятно поражена и ответила любимому "да".

В комментариях пользователи поздравляют молодоженов и желают им счастья.