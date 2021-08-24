UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Офицер сделал предложение возлюбленной прямо на Крещатике: трогательное видео

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве во время репетиции парада юный военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Х.Киев".

Так, на Крещатике молодой офицер сделал предложение девушке под аплодисменты киевлян и гостей города, которые пришли взглянуть на репетицию парада.

В частности, мужчина вручил девушке букет цветов, а двое товарищей по службе, которые стояли рядом, подняли вверх оружие и стали на колено.

Девушка была приятно поражена и ответила любимому "да".

В комментариях пользователи поздравляют молодоженов и желают им счастья.

  • Как красиво! Молодец;
  • Класс. Здравствуй;
  • Это очень мило;
  • В очень непривычном месте, видно, что постарался;
  • Какие они милые! Счастья Вам.

Ранее мы сообщали, что Зеленский прослезился на праздновании Дня Независимости.

Также мы публиковали яркие фото парада ко Дню Независимости в Киеве, который проходит в центре столицы 24 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины