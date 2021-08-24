Офіцер освідчився коханій прямо на Хрещатику: зворушливе відео

Так, на Хрещатику молодий офіцер зробив пропозицію дівчині під оплески киян і гостей міста, які прийшли поглянути на репетицію параду.

Зокрема, чоловік вручив дівчині букет квітів, а двоє товаришів по службі, які стояли поруч, підняли вгору зброю і стали на коліно.

Дівчина була приємно вражена він сюрпризу та відповіла коханому "так".

У коментарях користувачі вітають молодять та бажають їм щастя.