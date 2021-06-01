В Офисе президента наконец ставят новые двери: как они выглядят (фото)

Рабочие проводят монтажные работы на трех входах в здание на улице Банковая, 11. В установке участвуют всего несколько человек из бригады рабочих, никакая спецтехника не задействована.

Модель новых дверей от старых практически не отличается.

Со стороны тротуара перед ступеньками красуется установленный стенд-надпись "YOU kraine" в честь будущего праздника 30-летния Дня Независимости.

Новые двери появятся почти спустя два с половиной месяца после повреждения прошлых.

В здании Офиса президента устанавливают новые двери 1 июня (фото: РБК-Украина)