В Офісі президента нарешті ставлять нові двері: як вони виглядають (фото)

Робітники проводять монтажні роботи на трьох входах до будівлі на вулиці Банкова, 11. В установці беруть участь всього кілька людей з бригади робітників, жодна спецтехніка не задіяна.

Модель нових дверей від старих практично не відрізняється.

З боку тротуару перед сходинками красується встановлений стенд-напис "YOU kraine" на честь майбутнього свята 30-річчя Дня Незалежності.

Нові двері з'являться майже через два з половиною місяці після пошкодження попередніх.

У будівлі офісу президента встановлюють нові двері 1 червня (фото: РБК-Україна)