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В Офісі президента нарешті ставлять нові двері: як вони виглядають (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Києві в будівлі Офісу президента почали встановлювати нові двері замість пошкоджених і розмальованих учасниками акції на підтримку активіста Сергія Стерненка ще 20 березня. Збиток тоді оцінили приблизно у 2 мільйони гривень.

Відповідні фото 1 червня зробив кореспондент "РБК-Україна".

Робітники проводять монтажні роботи на трьох входах до будівлі на вулиці Банкова, 11. В установці беруть участь всього кілька людей з бригади робітників, жодна спецтехніка не задіяна.

Модель нових дверей від старих практично не відрізняється.

З боку тротуару перед сходинками красується встановлений стенд-напис "YOU kraine" на честь майбутнього свята 30-річчя Дня Незалежності.

Нові двері з'являться майже через два з половиною місяці після пошкодження попередніх.

У будівлі офісу президента встановлюють нові двері 1 червня (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що старі двері ОПУ, розмальовані активістами, вже встигли засвітитися на декількох телеканалах, і тепер їх вирішила викупити галерея, оскільки двері визнали унікальним твором стріт-арту та акціонізму. Втім, подібна ініціатива не знайшла підтримки в самому Офісі президента, де виступили категорично проти того, щоб перетворювати їх на арт-об'єкт.

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