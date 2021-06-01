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В Офисе президента наконец ставят новые двери: как они выглядят (фото)

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Киев, Вторник 01 июня 2021 16:10
В Офисе президента наконец ставят новые двери: как они выглядят (фото) Фото: в здании Офиса президента Украины устанавливают новые двери (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в здании Офиса президента начали устанавливать новые двери вместо поврежденных и разрисованных участниками акции в поддержку активиста Сергея Стерненко еще 20 марта. Ущерб тогда оценили примерно в 2 миллиона гривен.

Соответствующие фото 1 июня сделал корреспондент "РБК-Украина".

Рабочие проводят монтажные работы на трех входах в здание на улице Банковая, 11. В установке участвуют всего несколько человек из бригады рабочих, никакая спецтехника не задействована.

Модель новых дверей от старых практически не отличается.

Со стороны тротуара перед ступеньками красуется установленный стенд-надпись "YOU kraine" в честь будущего праздника 30-летния Дня Независимости.

Новые двери появятся почти спустя два с половиной месяца после повреждения прошлых.

В Офисе президента наконец ставят новые двери: как они выглядят (фото)В Офисе президента наконец ставят новые двери: как они выглядят (фото)В здании Офиса президента устанавливают новые двери 1 июня (фото: РБК-Украина)

Напомним, что прошлые двери ОПУ, разрисованные активистами, уже успели засветиться на нескольких телеканалах, и теперь их решила выкупить галерея, так как двери признали уникальным произведением стрит-арта и акционизма. Впрочем, подобная инициатива не нашла поддержки в самом Офисе президента, где выступили категорически против того, чтобы превращать их в арт-объект.

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