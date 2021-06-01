В Офисе президента наконец ставят новые двери: как они выглядят (фото)
В Киеве в здании Офиса президента начали устанавливать новые двери вместо поврежденных и разрисованных участниками акции в поддержку активиста Сергея Стерненко еще 20 марта. Ущерб тогда оценили примерно в 2 миллиона гривен.
Соответствующие фото 1 июня сделал корреспондент "РБК-Украина".
Рабочие проводят монтажные работы на трех входах в здание на улице Банковая, 11. В установке участвуют всего несколько человек из бригады рабочих, никакая спецтехника не задействована.
Модель новых дверей от старых практически не отличается.
Со стороны тротуара перед ступеньками красуется установленный стенд-надпись "YOU kraine" в честь будущего праздника 30-летния Дня Независимости.
Новые двери появятся почти спустя два с половиной месяца после повреждения прошлых.
В здании Офиса президента устанавливают новые двери 1 июня (фото: РБК-Украина)
Напомним, что прошлые двери ОПУ, разрисованные активистами, уже успели засветиться на нескольких телеканалах, и теперь их решила выкупить галерея, так как двери признали уникальным произведением стрит-арта и акционизма. Впрочем, подобная инициатива не нашла поддержки в самом Офисе президента, где выступили категорически против того, чтобы превращать их в арт-объект.