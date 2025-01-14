Оджахурі: рецепт смачнючої картоплі з м'ясом по-грузинськи

Що потрібно для оджахурі

Для того, щоб приготувати грузинську страву з м'ясом і картоплею, знадобляться ці продукти:

м'ясо - 500 г

картопля - 1 кг

цибуля (невелика) - 3 шт.

часник - 2-3 зубчики

сіль - до смаку

гострий перець - - до смаку

паприка - 1 ч. л.

хмелі-сунелі - 1 ч. л.

соєвий соус - 100 мл

аджика - 1,5 ч. л.

олія - 3-4 ст. л.

Як готувати м'ясо по-грузинськи з картоплею

Насамперед для приготування цієї грузинської страви потрібно замаринувати м'ясо. Цей процес подібний до приготування шашлику.

Почистьте та наріжте кружальцями 1 цибулю, перекладіть кільця в глибоку миску та присипте сіллю. Щоб цибуля пустила сік і краще просочила м'ясо, її можна злегка перем'яти.

М'ясо потрібно нарізати на невеликі шматочки, розміром з волоський горіх. Перекладіть м'ясо до цибулі, влийте соєвий соус та аджику. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб соус покрив всю поверхню м'яса.

Після цього накрийте посуд харчовою плівкою або кришкою та помістіть в холодильник. Тривалість маринування залежить від виду м'яса. Хоча його радять замаринувати на ніч, для швидкого приготування достатньо декількох годин.

Коли м'яса достатньо замаринується, підготуйте картоплю. Її потрібно почистити та нарізати на великі шматки, такого ж розміру, як і м'ясо.

Полийте картоплю олією та присипте сіллю, паприкою, хмелі-сунелі. Ретельно перемішайте картоплю з заправкою, а потім викладіть в один шар на застелене пергаментом деко.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте картоплю протягом 40 хвилин. Залежно від духовки, часу для випікання може знадобитися більше.

Як готувати картоплю по-грузинськи (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Тим часом добре розігрійте олію на пательні, викладіть частину м'яса. Важливо смажити шматочки поступово, щоб вони не пустили сік. Цибулю з маринаду додавати не потрібно.

Коли м'ясо буде готове, перекладіть його в інший посуд. Почистьте другу цибулину, наріжте її на кубики та обсмажте на пательні, де готувалося м'ясо.

Почистьте і наріжте часник. Коли цибуля буде напівготовою, вкиньте часник в пательню. Тим часом помийте і подрібніть петрушку, а третю цибулю наріжте на кружальця.

Коли цибуля на пательні стане насичено-жовтого кольору, додайте запечену картоплю та обсмажене м'ясо. Перемішуючи, готуйте страву ще протягом 5 хвилин. Присипте отжахурі петрушкою та свіжою цибулею - і грузинську страву можна подавати до столу.