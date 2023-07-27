До одягу "причепилася" нитка: про що попереджає цей знак

Червона нитка

Нитка червоного кольору, що прилипла до одягу, не обіцяє нічого хорошого. Прикмета пояснює, що людина посвариться з рідними чи колегами на роботі.

Зелена нитка

Якщо ви на одязі побачили таку нитку, то скоро здійсниться ваше заповітне бажання. Однак, не завжди йдеться про особисте життя. Людині може пощастити на роботі чи у якійсь іншій сфері.

Жовта нитка

Існує прикмета, яка пояснює, якщо до гардероба "причепилася" саме така нитка, то на людину чекає захоплююча подорож. Також важливо, аби на нитці не було ніяких вузликів. Вважається, що в цьому випадку на шляху можуть виникнути труднощі.

Синя нитка

Синя нитка - це поганий знак. Можливо найближчим часом відбудеться подія, яка змусить людину плакати. Тому варто бути обережними.

Коричнева нитка

Це також поганий знак. Щоправда, навряд чи йдеться про біду. Можливо, доведеться зіткнутися з незначними проблемами.

Чорна нитка

Чорна нитка на одязі завжди віщувала неприємності та сварки, а також символізувала "відправлену" кимось негативну енергію. Для того, щоб уникнути конфліктів і непорозумінь, потрібно спробувати почати контролювати власні дії, а також уникати тиску і нав'язування своєї точки зору.

Якщо нитка довга - конфлікт або сварка можуть мати тривалі негативні наслідки. Для того, щоб спробувати уникнути неприємності - нитку краще спалити.

Сіра нитка

Нитка цього кольору завжди обіцяє тільки радісні події. Той, хто мріє про підвищення зарплати, знайшовши на своєму одязі білу нитку, може сподіватися на швидкий кар'єрний ріст.