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К одежде "прицепилась" нить: о чем предупреждает этот знак

Приметы о нитях на одежде (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Довольно часто на своей одежде можно заметить "прицепившуюся" ниточку. Согласно приметам, появление нити на кофте или на любом другом предмете гардероба не всегда говорит о счастье и прибыли.

Чтобы правильно "прочесть" знак судьбы, нужно обратить внимание на цвет ниточки.

О чем говорят такие приметы и стоит ли в них верить - читайте ниже.

Красная нить

Прилившая к одежде нить красного цвета не обещает ничего хорошего. Примета объясняет, что человек поругается с родными или коллегами на работе

Зеленая нить

Если вы на одежде увидели такую нить, то скоро исполнится ваше заветное желание. Однако не всегда речь идет о личной жизни. Человеку может повезти на работе или в какой-нибудь другой сфере.

Желтая нить

Существует примета, которая объясняет, если к гардеробу "прицепилась" именно такая нить, то человека ждет увлекательное путешествие. Также важно, чтобы на нити не было никаких узелков. Считается, что в этом случае на пути могут возникнуть затруднения.

Синяя нить

Синяя нить - это плохой знак. Возможно, в ближайшее время произойдет событие, которое заставит человека плакать. Поэтому следует быть осторожными.

Коричневая нить

Это тоже плохой знак. Правда, вряд ли речь идет о беде. Возможно, придется столкнуться с незначительными проблемами.

Черная нить

Черная нить на одежде всегда предвещала неприятности и ссоры, а также символизировала "отправленную" кем-то негативную энергию. Чтобы избежать конфликтов и недоразумений, нужно попытаться начать контролировать собственные действия, а также избегать давления и навязывания своей точки зрения.

Если нить длинная - конфликт или ссора могут иметь длительные негативные последствия. Для того чтобы попытаться избежать неприятности - нить лучше сжечь.

Серая нить

Нить этого цвета всегда обещает только радостные события. Тот, кто мечтает о повышении зарплаты, найдя на своей одежде белую нить, может надеяться на скорый карьерный рост.

 

Раньше мы сообщали, почему нельзя носить деньги в кармане.

Также мы писали, что нельзя делать с подушкой, чтобы не навлечь проблем и неудач.

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