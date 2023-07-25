Чому не можна носити гроші в кишені: це важливо знати

Недбале ставлення до фінансів може накликати бідність - так вважали ще наші пращури. Тому матеріальний достаток залежить від того, де та як ви зберігаєте гроші.

Що не можна робити, щоб уникнути неприємностей - читайте на Styler.

Основні помилки

У кожного в житті були випадки, коли в поспіху гроші просто засовуєш у кишеню, а не в гаманець. Однак якщо ви прийшли в магазин і вам потрібно розрахуватися, то скручені в кишені купюри незручно діставати, до того ж вони ще й можуть розірватися.

Окрім того, якщо в кишені ще є дірка, то ви ризикуєте взагалі залишитися без грошей.

Згідно з прикметами, це впливає не тільки на зручність, а й на матеріальний достаток людини. Зокрема, якщо носити гроші в кишені, то це може спровокувати банкрутство.

Як правильно зберігати гроші

Існують прикмети, що гроші не повинні лежати на одному місці. Якщо купюри постійно перебувають в обігу, їх кількість починає збільшуватися.

Якщо ви носите гроші із собою, то краще класти їх у гаманець, щоб кожна купюра рівно лежала. Монети потрібно зберігати окремо у спеціальному відділенні.

Прикмети свідчать, що гроші вдома також не можна залишати біля вхідних дверей. Річ у тім, що через коридор проходить негативна енергетика, а гроші її не люблять. Також небажано їх зберігати у спальні.

До того ж бажано старатися витрачати дрібні гроші, щоб у гаманці були лише великі купюри - вони притягуватимуть великі доходи.

Зарплату ніколи не можна витрачати в перший день, треба, щоб вона переночувала в гаманці.

За жодних умов не можна позичати гроші після заходу сонця. Взагалі краще не виносити гроші з будинку після заходу. Так що робити покупки краще вдень. Не можна також позичати у понеділок. Краще взагалі не проводити жодних грошових операцій у перший день тижня.