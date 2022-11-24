Так одягатися взимку не можна! 5 речей, про які ти маєш забути

Білі чоботи

Мало з того, що за білими чоботами дуже складно доглядати, то ще й вони абсолютно погано поєднуються із зимовим одягом. Аби не привертати до себе уваги через несмак у підборі образу, краще відмовтесь від такого взуття.

На цю зиму варто відмовитись від білих чобіт (фото: freepik.com)

Пуховики кислотних кольорів

У жодному випадку не купуйте пуховик чи куртку настільки яскравих забарвлень, які аж "виїдають очі". Також забудьте про "веселі принти" - у квіточку, горошок, ягідку чи з тваринками.

Такі кислотні кольори здешевлюють навіть модний образ, краще обирати приглушені тони.

Надто яскраві кольори зимового одягу здешевлюють його (фото: freepik.com)

Хутряні жилети

Попри те, що цей елемент гардероба може іноді модно доповнити образ, але носити жилетку з хутра взимку не варто. Оскільки це має трохи недоречний вигляд та й вона не зігріє вас у морози.

Особливо жахливими є моделі зі шкіри з хаотично нашитими шматками хутра. Особливо, якщо з першого погляду важко ідентифікувати з якої тварини здерли це хутро.

Хутряна жилетка може мати доречний вигляд восени, але не взимку (фото: freepik.com)

Шапки з "вушками" та "хвостиками"

Моделі в'язаних шапок із веселими елементами на кшталт "вушок", "хвостиків", квіточок чи мордочок тварин мають диковинний вигляд. Особливо, якщо такий елемент одягу на дорослій людині.

Якщо хочете зробити свій зимовий образ яскравішим, краще додайте дрібні стильні аксесуари.

Позбудьтесь шапок із диковинними елементами - "вушками", "мордочками", "хвостиками" (фото: freepik.com)

Тілесні колготки

Тілесні колготки надають вигляду наче ноги "голі". Взимку, коли температура повітря на вулиці сягає до -10 градусів, а то й більше, то це має дещо дивний вигляд.

Особливо, якщо образ доповнений хутряними елементами одягу. Такі колготки не зігріють, відповідно можна отримати неприємні наслідки для здоров'я.

На зиму відмовтесь від колготок тілесного кольору (фото: freepik.com)