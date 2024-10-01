Одягати, вдягати чи надівати: коли українською у цих словах ми робимо помилки

У російській мові різниця між слова "надеть" та "одеть" дуже велика. Але й в українській мові слова "вдягнути", "одягнути" та "надіти" використовуються у різних ситуаціях.

"На відміну від російської мови в українській для цих слів існують свої правила. Якщо у росіян "надеть" можна тільки щось, а "одеть" - когось, то у нас слово "одягати" має кілька значень. Одне з них - забезпечувати когось одягом", - пояснює Олександр Авраменко.

В українській мові "одягають" одежу. Одежа, одежина - наші давні українські слова. Тож одягають сукну, сорочку, спідницю, пальто, штани, плащ.

А "надівають" різні аксесуари та прикраси. Наприклад: шапку, рукавички, намисто, сережки, окуляри. Ще "надівають" наручники. Тобто, це слово використовуємо тільки у певних випадках.

В українській мові також є слово "вдягати" ("удягати") - воно має таке саме значення, що й "одягати".

"Таким чином виходить, що якщо в російській мові, наприклад, не можна сказати "одеть платье", то в українській мові навпаки правильно - "одягти сукню", - підкреслює мовознавець.