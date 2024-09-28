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Лелека, бузько або чорногуз? Як правильно називати птаха, що символізує в Україні родинне тепло

Субота 28 вересня 2024 08:05
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Лелека, бузько або чорногуз? Як правильно називати птаха, що символізує в Україні родинне тепло Як правильно називати птаха - лелека, бузько чи чорногуз (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Лелека - це птах, символ дому та родинного тепла, добре відомий в Україні як лелека, бузько чи чорногуз. Всі три назви широко використовуються, але яка з них правильна?

Як називають лелеку у різних регіонах України та звідки взялись ці слова, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler), з посиланням на Єдині.

Лелека

Слово "лелека" прийшло до нас із південних регіонів і походить від кримськотатарського "Läiläk". Вважається, що в тюркських мовах ця назва виникла як звуконаслідування.

Чорногуз

Назва "чорногуз" має давнє українське походження і вказує на забарвлення птаха: біла шия, груди та передня частина тулуба поєднуються з чорним хвостом.

Хоча "чорногуз" і "лелека" позначають одного й того ж птаха, їхня роль у мовній образності різниться.

"Чорногуз" - стилістично нейтральне слово, тоді як "лелека" часто виступає джерелом поетичних образів. Щорічні міграції лелек у теплі краї та їхнє сімейне життя стають символами, що широко використовуються в поезії.

Бузько

Назви "бусол", "бузько" і "боцян" переважно поширені в західних регіонах України. Слово "боцян" має спільне коріння із західнослов'янськими мовами, зокрема з польським та словацьким "bocian".

Гайстер

Назва "гайстер" також є поширеною в західних областях України. Як і польське "hajster", що означає "сіра чапля", український варіант походить від німецького слова "heister", яке перекладається як "сорока".

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