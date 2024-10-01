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"Одягати, вдягати или надівати": когда в украинском в этих словах мы совершаем ошибки

Когда в украинском языке правильно говорить "одягати", "вдягати" и "надівати" (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

"Вдягати", "одягати" или "надівати" все три слова регулярно употребляют в разговорном языке украинцы. Но часто эти слова используются с ошибками, потому что люди не знают некоторые тонкости значения слов.

Когда и как мы совершаем ошибки в этих словах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

В русском языке разница между словами "надеть" и "одеть" очень велика. Но и в украинском языке слова "вдягнути", "одягнути" и "надіти" используются в разных ситуациях.

"В отличие от русского языка в украинском для этих слов существуют свои правила. Если у россиян "надеть" можно только что-то, а "одеть" - кого-то, то у нас слово "одягати" имеет несколько значений. Одно из них - обеспечивать кого-то одеждой". ", – объясняет Александр Авраменко.

В украинском языке "одягають" одежду. "Одежа, одежина" - наши древние украинские слова. Поэтому "одягають" платье, рубашку, юбку, пальто, брюки, плащ.

А "надівають" разные аксессуары и украшения. Например: шапку, перчатки, бусы, серьги, очки. Еще "надівають" наручники. То есть это слово используем только в определенных случаях.

В украинском языке также есть слово "вдягати" ("удягати") - оно имеет такое же значение, что и "одягати".

"Таким образом, получается, что если в русском языке, например, нельзя сказать "одеть платье", то в украинском языке наоборот правильно - "одягти платье", - подчеркивает языковед.

 

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