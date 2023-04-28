Одяг може пошкодитись: ось при якій температурі не варто прати речі в машині

Часто господині перуть одяг у пральній машині при 60 градусах. Але виявилося, що це не найкраща температура води. Все тому, що при такій температурі тканина може пошкодитись.

Що прати одяг при 60 градусах

Така температура допоможе усунути бактерії та мікроби, які можуть бути присутніми на білизні. Цей спосіб також забезпечує глибоке очищення та усунення стійких запахів.

Особливо рекомендується використовувати таку температуру для постільної білизни, оскільки вона тісно контактує з тілом.

Чому варто відмовитись від високих температур

Кількість електроенергії, яка використовується для прання у гарячій воді в рази вище, а тому і рахунки за комунальні послуги збільшаться. Прати при температурі 40 градусів і вище дорого, а зниження температури навіть на 10% дозволяє економити понад 30% електроенергії.

Також більшість речей не рекомендують прати у воді високої температури. Виняток становить постільна білизна та рушники. Все інше можна сміливо відправляти на півгодинний режим при 30 градусах.

До того ж багато речей зношуються саме із-за тривалих режимів на високій температурі.

Зокрема, якщо на тканині є стійкі плями, то не варто вмикати прання на високі температури, адже результату не буде. У таких випадках краще попередньо замочити річ. А тільки потім можна відправляти в пральну машинку. Тоді є шанси того, що плями буде виведено повністю.

Важливо завжди заповнювати барабан машинки повністю. Не варто запускати пральну машину з однією-двома речами.