Одразу з'явились портрети Путіна: українець розповів про життя в окупованому Криму

Російська війська жорстоко вдерлись в Україну та незаконно окупували Крим у 2014 році. Житель Сімферополя Ілля розповів, що на власні очі бачив, як місто захоплювали окупанти.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Що одразу зробили росіяни

За словами місцевого жителя, у місті одразу з'явилися білборди з портретами президента РФ Володимира Путіна, його цитатами.

Що відбувається у Сімферополі після окупації (скриншот)

Зокрема, тим, хто не підтримав окупаційну владу, довелося виїхати заради власної безпеки. Однак, ті, хто залишився, перебувають під постійним тиском.

"З'явилася певна тривога у людей, але не через ймовірні бойові дії, а через недовіру один до одного. Після початку війни людей, які чекають на ЗСУ, називають "ждунами", й на них зараз відбувається полювання", - каже Ілля.

Після початку повномасштабної війни росіяни з особливою завзятістю взялися за нав'язування "русского мира". Особливу увагу приділяють школярам. Також з'явились дитячі військово-патріотичні організації.

Окупанти "зомбують" дітей (скриншот)

Заселяють Крим росіянами

За словами жителя Сімферополя, в окупованому Криму спостерігається певне бойкотування російської пропаганди, але воно не масове.

До того Росія намагається змінити демографію півострова, заселяючи його російськими військовими з їхніми родинами.

Ілля зазначив, що найбільш непроста ситуація з тими в Криму, хто досяг 16-річного віку під час окупації. Окупанти їм примусово вручали паспорти РФ.

Окрім того, люди, які отримали російський паспорт в окупації, зараз змушені доводити свою українську національність.