Окупанти у Запорізькій області змушують дітей писати листи військовим РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, всі школи зобов’язати вмикати гімн РФ перед уроками, й проводити "годину про важливе", де російські пропагандисти нав’язують дітям кремлівське трактування війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвідування таких годин обов’язкове. Саме тоді окупанти змушують школярів писати листи військовим РФ.

"У випадку відмови з батьками дітей проводяться "профілактичні бесіди". Всі листи перевіряють звезені вчителі, які й диктують що має писати дитина", - додали у ЦНС.