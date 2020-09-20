Из-за одной неисправности на дороге в Днепре разбилось 4 авто: жуткие детали и фото

В Днепре в ночь на 20 сентября зафиксировано 4 разных случая ДТП на одном и том же участке дороги. Связано это с тем, что по неизвестным причинам на дороге был открыт люк. В результате у Volksvagen, Renault и Geely пробиты колеса, также есть повреждения кузова. Одно из авто в крайне плохом состоянии. Подробности инцидента рассказывает "Информатор".

Как сообщается, серия аварий произошла на улице Набережной Победы 4 в районе Института физкультуры. По данным издания, автомобили поочередно влетели в открытый люк в крайней левой полосе в направлении из центра города.

В результате ряда ДТП жертв и пострадавших нет. Сообщается только о сильных повреждениях кузова и других частей пострадавших Volksvagen, Renault и Geely. А автомобиль Daewoo вылетел на встречную полосу (несмотря на установленные разделительные столбики) и перевернулся на крышу.

В Днепре из-за открытого люка разбилось 4 авто (фото: "Информатор")

На месте работают полиция и спасатели. Крышка люка находится в нескольких десятках метров от него. Сам открытый люк правоохранители оградили. Теперь им предстоит установить причины ДТП и почему люк на проезжей части открылся.

Стоит отметить, что в Украине люки чаще всего исчезают через искателей наживы. Полицейские регулярно фиксируют случаи попыток похитить крышку от люка.

В Днепре из-за открытого люка разбилось 4 авто

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