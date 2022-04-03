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В одной комнате пытали, в другой - расстреливали: новые доказательства зверств в Буче

Новина українською →
Буча, Воскресенье 03 апреля 2022 20:18
В одной комнате пытали, в другой - расстреливали: новые доказательства зверств в Буче Фото: Буча после освобождения (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

На очередных шокирующих кадрах из Бучи, освобожденной от оккупантов, собранные доказательства зверств россиян. Так, в одном из домов враги устроили себе казарму, а в соседнем - расстреливали мирных жителей. Их тела до сих пор там - на коленях у стены.

Об этом говорится в YouTube-сюжете Военное телевидение Украины.

Военный говорит, что когда они стали заходить в город и здороваться с людьми, реакция жителей Бучи вызвала у него слезы. А видел он в жизни немало.

Россияне убивали без разбора: пенсионеров, мужчин, женщин, детей. Найденные люди в подвале со следами пытки, связаны, прострелены колени.

"Я так понимаю, там был отдельный кабинет для специалиста из ФСБ. Была комната для допросов, а в соседней комнате пять убитых гражданских лиц, со связанными руками, простреленной головами", - рассказывает военный.

Практически все дома в Буче размародерены. Оккупанты оставили после себя полную разруху.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, с территории Киевской области сейчас (по состоянию на 3 апреля) вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

Киевскую область полностью освободили от оккупантов 2 апреля.

Ранее мы писали, что у некоторых убитых детей под Киевом были связаны руки.

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