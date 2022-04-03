В одній кімнаті катували, в іншій - розстрілювали: чергові відеодокази звірств у Бучі
На чергових шокуючих кадрах з Бучі, звільненої від окупантів, зібрані докази звірств росіян. Так, в одному з будинків вороги влаштували собі казарму, а в сусідньому - розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі там - на колінах біля стіни.
Про це йдеться в YouTube-сюжеті Військове телебачення України.
Військовий каже, що коли вони стали заходити в місто і вітатися з людьми, реакція мешканців Бучі викликала у нього сльози. А бачив він в житті немало.
Росіяни вбивали без розбору: пенсіонерів, чоловіків, жінок, дітей. Знайдені люди в підвалі зі слідами катування, зв'язані, прострілені коліна.
"Я так розумію, там був окремий кабінет для фахівця із ФСБ. Була кімната для допитів, а в сусідній кімнаті п'ять замордованих цивільних осіб, зі зв'язаними руками, простреленими головами", - розповідає військовий.
Практично всі будинки в Бучі розмародерені. Окупанти лишили по собі повну розруху.
За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, з території Київщини наразі (станом на 3 квітня) вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців.
Київську область повністю звільнили від окупантів 2 квітня.
Раніше ми писали, що у деяких убитих дітей під Києвом були зв'язані руки.
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