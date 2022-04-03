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В одній кімнаті катували, в іншій - розстрілювали: чергові відеодокази звірств у Бучі

Новость на русском →
Буча, Неділя 03 квітня 2022 20:18
В одній кімнаті катували, в іншій - розстрілювали: чергові відеодокази звірств у Бучі Фото: Буча після звільнення (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

На чергових шокуючих кадрах з Бучі, звільненої від окупантів, зібрані докази звірств росіян. Так, в одному з будинків вороги влаштували собі казарму, а в сусідньому - розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі там - на колінах біля стіни.

Про це йдеться в YouTube-сюжеті Військове телебачення України.

Військовий каже, що коли вони стали заходити в місто і вітатися з людьми, реакція мешканців Бучі викликала у нього сльози. А бачив він в житті немало.

Росіяни вбивали без розбору: пенсіонерів, чоловіків, жінок, дітей. Знайдені люди в підвалі зі слідами катування, зв'язані, прострілені коліна.

"Я так розумію, там був окремий кабінет для фахівця із ФСБ. Була кімната для допитів, а в сусідній кімнаті п'ять замордованих цивільних осіб, зі зв'язаними руками, простреленими головами", - розповідає військовий.

Практично всі будинки в Бучі розмародерені. Окупанти лишили по собі повну розруху.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, з території Київщини наразі (станом на 3 квітня) вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Київську область повністю звільнили від окупантів 2 квітня.

Раніше ми писали, що у деяких убитих дітей під Києвом були зв'язані руки.

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