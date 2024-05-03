Матеріальна допомога працівникам: за яких обставин її надають роботодавці

Хто може отримати допомогу

Роботодавець може призначити виплату допомогу для працівників чи одному працівнику з метою фінансової підтримки чи благодійної допомоги - у випадку скрутного становища, на лікування чи з інших причин. Наприклад:

Скрутне становище через війну

Необхідність лікування

Інші вагомі причини

При нарахуванні виплати для працівників роботодавець не сплачуватиме податків.

Грошова допомога вважається одноразовою і вона виплачується за розпорядженням керівника підприємства - на власний розсуд та у вказаному розмірі.

Як отримати таку допомогу

Заявнику, який хоче отримати допомогу, потрібно написати заяву і вказати причину для її виплати. Після цього звернутися до свого роботодавця.

Допомога на лікування буває двох типів:

Допомога на лікування та медичне обслуговування - надається безпосередньо та особисто працівнику

Цільова благодійна допомога на лікування - перераховується у медичний заклад

Які є суми виплат

Роботодавець має право сам приймати рішення про розмір допомоги, однак, щоб цільова виплата не підлягала оподаткуванню, її сума не має перевищувати 4 240 гривень (один раз на рік)

Якщо сума допомоги буде більша, то вона буде оподатковуватися за ставкою 18% і військовим збором у 1,5%.

Якщо матеріальна допомога буде здійснена для більшості працівників, то вона прирівнюватиметься до заробітної плати й оподатковуватиметься. В інших випадках - допомога нараховується окремо.