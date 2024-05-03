UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Матеріальна допомога працівникам: за яких обставин її надають роботодавці

Роботодавці можуть надавати працівникам грошову допомогу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці мають право отримати на своєму постійному місці роботи матеріальну допомогу від роботодавця. Сума такої допомоги не має перевищувати 4 240 гривень і вона призначається тільки у певних випадках. Також ця виплата є одноразовою і здійснюється за заявою працівника.

У яких випадках можна отримати матеріальну допомогу від роботодавця і що треба зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Факти"

Хто може отримати допомогу

Роботодавець може призначити виплату допомогу для працівників чи одному працівнику з метою фінансової підтримки чи благодійної допомоги - у випадку скрутного становища, на лікування чи з інших причин. Наприклад:

  • Скрутне становище через війну
  • Необхідність лікування
  • Інші вагомі причини

При нарахуванні виплати для працівників роботодавець не сплачуватиме податків.

Грошова допомога вважається одноразовою і вона виплачується за розпорядженням керівника підприємства - на власний розсуд та у вказаному розмірі.

Як отримати таку допомогу

Заявнику, який хоче отримати допомогу, потрібно написати заяву і вказати причину для її виплати. Після цього звернутися до свого роботодавця.

Допомога на лікування буває двох типів:

  • Допомога на лікування та медичне обслуговування - надається безпосередньо та особисто працівнику
  • Цільова благодійна допомога на лікування - перераховується у медичний заклад

Які є суми виплат

Роботодавець має право сам приймати рішення про розмір допомоги, однак, щоб цільова виплата не підлягала оподаткуванню, її сума не має перевищувати 4 240 гривень (один раз на рік)

Якщо сума допомоги буде більша, то вона буде оподатковуватися за ставкою 18% і військовим збором у 1,5%.

Якщо матеріальна допомога буде здійснена для більшості працівників, то вона прирівнюватиметься до заробітної плати й оподатковуватиметься. В інших випадках - допомога нараховується окремо.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВиплатиРобота в Україні