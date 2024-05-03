Матеріальна допомога працівникам: за яких обставин її надають роботодавці

Українці мають право отримати на своєму постійному місці роботи матеріальну допомогу від роботодавця. Сума такої допомоги не має перевищувати 4 240 гривень і вона призначається тільки у певних випадках. Також ця виплата є одноразовою і здійснюється за заявою працівника.
У яких випадках можна отримати матеріальну допомогу від роботодавця і що треба зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Факти"
Роботодавець може призначити виплату допомогу для працівників чи одному працівнику з метою фінансової підтримки чи благодійної допомоги - у випадку скрутного становища, на лікування чи з інших причин. Наприклад:
При нарахуванні виплати для працівників роботодавець не сплачуватиме податків.
Грошова допомога вважається одноразовою і вона виплачується за розпорядженням керівника підприємства - на власний розсуд та у вказаному розмірі.
Заявнику, який хоче отримати допомогу, потрібно написати заяву і вказати причину для її виплати. Після цього звернутися до свого роботодавця.
Допомога на лікування буває двох типів:
Роботодавець має право сам приймати рішення про розмір допомоги, однак, щоб цільова виплата не підлягала оподаткуванню, її сума не має перевищувати 4 240 гривень (один раз на рік)
Якщо сума допомоги буде більша, то вона буде оподатковуватися за ставкою 18% і військовим збором у 1,5%.
Якщо матеріальна допомога буде здійснена для більшості працівників, то вона прирівнюватиметься до заробітної плати й оподатковуватиметься. В інших випадках - допомога нараховується окремо.
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