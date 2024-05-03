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Материальная помощь работникам: при каких обстоятельствах ее оказывают работодатели

Работодатели могут оказывать работникам денежную помощь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы вправе получить на своем постоянном месте работы материальную помощь от работодателя. Сумма такой помощи не должна превышать 4240 гривен и она назначается только в определенных случаях. Также эта выплата является одноразовой и производится по заявлению работника.

В каких случаях можно получить материальную помощь от работодателя и что нужно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Факты"

Кто может получить помощь

Работодатель может назначить выплату пособия работникам или одному работнику с целью финансовой поддержки или благотворительной помощи - в случае затруднительного положения, на лечение или по другим причинам. К примеру:

  • Тяжелое положение из-за войны
  • Необходимость лечения
  • Другие веские причины

При начислении выплаты для работников работодатель не будет платить налоги.

Денежная помощь считается единовременной и выплачивается по распоряжению руководителя предприятия - по своему усмотрению и в указанном размере.

Как получить такую помощь

Заявителю, желающему получить помощь, нужно написать заявление и указать причину для его выплаты. После этого обратиться к своему работодателю.

Помощь на лечение бывает двух типов:

  • Помощь на лечение и медицинское обслуживание - оказывается непосредственно и лично работнику
  • Целевая благотворительная помощь на лечение - перечисляется в медицинское учреждение

Какие суммы выплат

Работодатель имеет право сам принимать решение о размере пособия, однако чтобы целевая выплата не подлежала налогообложению, ее сумма не должна превышать 4 240 гривен (один раз в год)

Если сумма помощи будет больше, то она будет облагаться налогом по ставке 18% и военному сбору в 1,5%.

Если материальная помощь будет оказана для большинства работников, то она будет приравниваться к заработной плате и облагаться налогом. В других случаях - помощь начисляется отдельно.

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