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В одному з українських міст зробили безкоштовний проїзд у тролейбусах: що відомо

Фото: У тролейбусах Херсона зробили безкоштовний проїзд (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У комунальному транспорті Херсона, а саме у тролейбусах, зробили безкоштовний проїзд для пасажирів.

Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Херсонська міська рада .

Що відомо про проїзд у Херсоні

Безкоштовно користуватися транспортом можуть не лише міські жителі, а й військові та переселенці. Для проїзду не потрібно пред'являти жодних документів.

З 10 квітня запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:
• 8 маршрут "вул. Полтавська (мкр. Житселище) - вул. Залаегерсег"
• 9 маршрут "пл. Білозерська - пл. Ганнібала"
• 12 маршрут "вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) – вул. Залаегерсег".

Зазначається, що режим роботи вказаних маршрутів з 07:20 ранку до 17:30 години.

Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори. Робота у цьому напрямі триває.

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Херсон