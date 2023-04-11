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В одном из украинских городов сделали бесплатный проезд в троллейбусах: что известно

Фото: В троллейбусах Херсона сделали бесплатный проезд (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В коммунальном транспорте Херсона, а именно в троллейбусах, сделали бесплатный проезд для пассажиров.

Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Херсонский городской совет.

Что известно о проезде в Херсоне

Бесплатно пользоваться транспортом могут не только городские жители, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предъявлять никакие документы.

С 10 апреля запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах, а именно:
• 8 маршрут "ул. Полтавская (мкр. Жилпоселок) - ул. Залаэгерсег"
• 9 маршрут "пл. Белозерская - пл. Ганнибала"
• 12 маршрут "ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) - ул. Залаэгерсег".

Отмечается, что режим работы указанных маршрутов с 07:20 утра до 17:30 часов.

Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение начали работать светофоры. Работа в этом направлении продолжается.

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Херсон