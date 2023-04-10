Дорога займе дві години. Між Києвом та Черніговом відновили пряме автосполучення
Працівники комунальних служб допомогли відновити пряме сполучення між Черніговом та Києвом. Півкілометровий міст через Десну було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Мінінфраструктури.
Як розповіли у відомстві, вдалось відкрити рух першим проїздом мосту. Його дозволено усім видам транспорту в обидва боки, однак на другому проїзді все ще тривають роботи.
"Відновлення транспортних шляхів на Чернігівщині - необхідна умова для захисту наших північних рубежів та нормалізації життя в громадах Чернігівщини. З моменту деокупації області весною минулого року вже облаштували 20 тимчасових переправ, капітально ремонтуємо понад 10 мостів", - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Він нагадав, що міст через річку Десна було зруйновано ще у березні 2022 року. Через це водіям доводилось витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.
У другій половині 2022 року в області стартували будівельні роботи з відновлення мосту. Всього в наслідок повномасштабного вторгнення Росії у Чернігівській області було пошкоджено 680 кілометрів доріг державного значення та 27 мостів.
Фото: між Києвом та Черніговом відновили пряме автосполучення (facebook.com/MinInfra.UA)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що через підняття рівня води в Десні, порушено рух на автодорозі Р65 Новгород-Сіверський - Шостка. Підтоплення сталося в районі села Путивськ, тож ділянку треба об'їжджати.
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